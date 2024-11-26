قبلي: الشروع في تنفيذ حملة للحد من الانتصاب الفوضوي وتنظيم استغلال الرصيف على جانبي الطريق الوطنية عدد 16

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انطلقت بلدية سوق الاحد، في تنفيذ حملة لمنع الانتصاب الفوضوي والحد من الاستعمال العشوائي للرصيف مع تنظيم انتصاب باعة الخضر والغلال والمواد المختلفة، الذين يعطلون حركة المرور بالطريق الوطنية عدد 16 التي تعبر المدينة في اتجاه ولاية توزر، وفق الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية محمد القطناني.

واوضح المصدر ذاته، صباح اليوم الثلاثاء لصحفي "وات"، أن الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للرصيف على جانبي الطريق الوطنية عدد 16، كان يمثل عائقا كبيرا امام التدفق السلس والعادي لحركة المرور داخل مدينة سوق الاحد، كما انه يمثل اشكالا كبيرا لمواطني المنطقة وخاصة منهم المترجلين، مما دفع بلدية المكان الى الاخذ على عاتقها مسؤولية تنظيم الطريق، حيث قامت بازالة 3 اكشاك موضوعة بصفة عشوائية على الارصفة فضلا عن نقل المنتصبين على حاشيتي الطريق الى فضاء محاذ تمت تهيئته باعتمادات ناهزت 175 الف دينار.

واشار القطناني الى انه وحرصا على مزيد توفير الفضاء اللائق للانتصاب لكافة التجار، مع تعزيز جمالية المدينة، تم الاتفاق على تخصيص الفضاء الذي هيئته البلدية لانتصاب بائعي المواد المختلفة، في حين سيتم نقل بائعي الخضر والغلال الى السوق القديمة وذلك في اطار تنظيم الاسواق والحد من ظاهرة الانتصاب الفوضوي.

واكد ان البلدية شرعت منذ يوم امس الاثنين في تنفيذ حملة "سيب الرصيف" وذلك بهدف تنظيم استغلاله من قبل اصحاب المحلات المفتوحة للعموم سواء اصحاب المقاهي او المحلات التجارية قصد ضمان حق المواطن في استعمال الرصيف ومزيد تسهيل سلاسة حركة المرور بالمدينة، حيث تمت دعوة التجار الى تقديم مطالب من اجل استغلال الحد الادنى من الرصيف، وقد استجاب اغلبهم لهذه الدعوة وسيتحول الفريق الفني للبلدية ليمكن كل تاجر او حتى المؤسسات العمومية المتواجدة على الطريق الوطنية عدد 16 من جزء من الرصيف.



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حمد