وزيرة الصناعة تعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش انعقاد منتدى الأعمال المستدامة بين تونس وبلدان شمال أوروبا

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مثلت اللقاءات الثنائية التي جمعت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة الثابت شيبوب، على هامش انعقاد الدورة الأولى لمنتدى الأعمال المستدامة بين تونس وبلدان شمال أوروبا ، بحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، بكل من كاتب الدولة لدى وزيرة المناخ والبيئة بالسويد وكاتبة الدولة للتجارة والاستثمار بالدنمارك والسفير والمفوضة فوق العادة لمملكة الدنكارك بتونس ونائب وزير التجارة الدولية الفنلندي وسفيرة السويد بتونس وسفير فنلندا بتونس وكاتبة الدولة للتجارة والاستثمار بالدنمارك والمدير التنفيذي للمؤسسة النرويجية وسفير النرويج ، فرصة لتطوير آفاق التعاون المشترك بالقطاعات الراجعة بالنظر للوزارة ولاسيما منها تباحث سبل دعم التعاون في مجال تثمين النفايات المنزلية



وعلى صعيد آخر، تم التباحث حول ضرورة توحيد الجهود لمجابهة مخاطر التغيرات المناخية والنهوض بالاستثمار في الطاقات المتجددة

والتأكيد على نقل المعرفة والتجارب والخبرات في مجال الأمن الطاقي إلى القارة الإفريقية عبر تونس التي تعد بوابة نحو القارة السمراء



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