ريجيكامب مدرب الترجي الرياضي: "كل عناصر الترجي على اهبة الاستعداد لمواجهة دجوليبا باستثناء ساس و توغاي"

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شدد مدرب الترجي الرياضي الروماني لورينتي ريجيكامب ان الفريق سيبذل قصارى الجهود من اجل تحقيق الانتصار في مباراة الغد ضد دجوليبا المالي لاسيما و ان اللقاء سيدور امام جماهير الاحمر والاصفر من اجل تحقيق بداية قوية في مستهل دور المجموعات لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم رغم غياب الثنائي يان ساس وامين توغاي عن تشكيلة الفريق.



واوضح ريجيكامب خلال النقطة الصحفية التي عقدها اليوم الاثنين بقاعة الندوات الاعلامية بملعب حمادي العقربي برادس ان " رابطة الابطال ستكون مغايرة شكلا ومضمونا مقارنة بلقاءات البطولة حيث تكتسي اهمية استثنائية من خلال المستوى الفني العالي لهذه المسابقة وهذا ما يملي علينا رد الفعل وطي صفحة النتائج المتواضعة في سباق البطولة والظهور بوجه مميز في مباراة الغد اذ يتعين على اللاعبين ابراز حقيقة امكانياتهم في ظل تحضيرات جيدة اتسمت باكتمال نصاب اللاعبين الدوليين فضلا عن مشاركة يوسف البلايلي المؤكدة في اللقاء وناسف حقا لغياب يان ساس لاسباب صحية ".





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واردف الفني الروماني بالقول في خصوص الاداء الباهت الذي اظهره عدد من اللاعبين في لقاء اتحاد بن قردان الاخير "لقد تحدثت مع جميع اللاعبين و لاسيما اولئك الذين ارتكبوا اخطاء فادحة في المباراة الاخيرة وانا لا اؤمن بالعقاب بل ان دوري يكمن في تعزيز الثقة لدى اللاعبين وتطوير ادائهم ".

وفي خصوص تقييمه للزاد البشري الحالي للترجي الرياضي اكد ريجيكامب " ان تركيزنا منصب حاليا على لقاء الغد ضد دجوليبا المالي ولا يمكن ان نقدم تشخيصا صريحا حول مستوى اللاعبين فنحن لا زلنا في مرحلة التاقلم مع المجموعة وليس الوقت مناسب للحديث عن انتدابات جديدة وكيفية تدعيم الزاد البشري للترجي في فترة الانتقالات الشتوية ".

وحول خصائص الفريق المنافس اشار المدرب الروماني "قمت بتحليل طريقة لعب دجوليبا المالي وخصائص لاعبيه حيث قدمت حوله فكرة واضحة وجلية ويتعين علينا ان نكون في اوج قوتنا غدا حتى نتمكن من تحقيق الانتصار المنشود ".

ومن جهته اكد اللاعب ايمن بن محمد ان "كافة اللاعبين واعون بطبيعة الفترة الحالية وبضرورة تجاوز النتائج المتواضعة المحققة في البطولة المحلية وستكون مباراة دجوليبا غدا فرصة لتحقيق نتيجة ايجابية في مستهل المسابقة القارية التي تستحوذ على اهمية استثنائية بالنسبة لجماهير الاحمر والاصفر".

واضاف الظهير الايسر للترجي الرياضي "كل العناصر على درجة كبيرة من التركيز خلال التحضيرات للقاء الغد كما ان عامل الوقت ساعدنا على مزيد التاقلم مع الجهاز الفني الجديد الذي يتمتع بالخبرة والكفاءة العالية وهي كلها عوامل ستساعدنا على النجاح في المباراة المرتقبة".

وختم بن محمد "حاولت ان اقدم النصح والتاطير للاعبين باعتبار انه سبق لي التتويج برابطة الابطال سنة 2019 رفقة يوسف البلايلي وسنكون جميعا في مستوى ثقة الجماهير الترجية من اجل تحقيق بداية موفقة بمناسبة الجولة الاولى لدور المجموعات".