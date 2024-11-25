النجم الرياضي الساحلي يعقد جلسته العامة العادية والانتخابية يوم 27 ديسمبر القادم

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اعلنت الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي انها ستعقد الجلسة العامة الإنتخابية لمواسم 2025/2024 و2026/2025 و2027/2026 يوم 27 ديسمبر القادم بنزل مركب النادي انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال.



وأوردت في بلاغ نشرته اليوم الاثنين على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنّها ستعقد في نفس اليوم الجلسة العامة العادية لموسمي 2022/2021 و2023/2022.

يذكر أنّ النجم الرياضي الساحلي قد أعلن في بداية شهر أوت الماضي عن تعيين هيئة تسييرية جديدة برئاسة اللاعب الدولي السابق زبير بية خلفا للهيئة السابقة التي كان يترأسها الرئيس السابق للنادي عثمان جنيح.