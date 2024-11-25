Babnet

النجم الرياضي الساحلي يعقد جلسته العامة العادية والانتخابية يوم 27 ديسمبر القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/ess2015.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 25 Novembre 2024 - 10:49 قراءة: 0 د, 27 ث
      
اعلنت الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي انها ستعقد الجلسة العامة الإنتخابية لمواسم 2025/2024 و2026/2025 و2027/2026 يوم 27 ديسمبر القادم بنزل مركب النادي انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال.

وأوردت في بلاغ نشرته اليوم الاثنين على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنّها ستعقد في نفس اليوم الجلسة العامة العادية لموسمي 2022/2021 و2023/2022.
يذكر أنّ النجم الرياضي الساحلي قد أعلن في بداية شهر أوت الماضي عن تعيين هيئة تسييرية جديدة برئاسة اللاعب الدولي السابق زبير بية خلفا للهيئة السابقة التي كان يترأسها الرئيس السابق للنادي عثمان جنيح.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 298081


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 11:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*