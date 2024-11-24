تونس تدعو إلى ترشيد استخدام المضادات الحيوية لضمان فعاليتها للأجيال القادمة

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تحتفل تونس، مثل باقي دول العالم، بالأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، الذي يُنظّم سنويًا من 18 إلى 24 نوفمبر. تهدف هذه التظاهرة إلى زيادة الوعي بمخاطر الإفراط في استخدام المضادات الحيوية وسوء استهلاكها، وضمان فعالية هذه الأدوية للأجيال القادمة.



أبرز النقاط المتعلقة بهذه الحملة:

التهديد الصحي:



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أوضحت وزارة الصحة التونسية أن سوء استخدام المضادات الحيوية والإفراط فيها يؤدي إلى تطور بكتيريا مقاومة للعلاج، مما يُحوّل العدوى البسيطة إلى أمراض مميتة ويقلل من فعالية العلاجات المتاحة.



التوعية الفردية:



عدم استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية.

إتمام فترة العلاج الموصوفة.

طلب استشارة طبية عند الإصابة بأي عدوى.



تحديات عالمية:



وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، مقاومة مضادات الميكروبات تمثل أزمة صحية عالمية تؤثر على صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

الشعار لهذا العام "فلنبادر الآن إلى التثقيف والدعوة والعمل" يُركّز على تحسين فهم الظاهرة وتشجيع أفضل الممارسات لمكافحتها.



آثار مقاومة المضادات:



تؤدي إلى صعوبة علاج العدوى وانتشارها بشكل أسرع.

تُضاعف معدلات الوفاة بسبب الأمراض المُعدية.

تؤثر اقتصاديًا واجتماعيًا على نظم الرعاية الصحية والبيئة.



الحلول والتوصيات:

تكثيف حملات التثقيف الصحي.

تعزيز الأبحاث لاكتشاف مضادات جديدة.

الحد من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية في المجالات الطبية والزراعية.

الاحتفال بالأسبوع يهدف إلى إحداث تغيير في السلوكيات الفردية والجماعية للتقليل من الأزمة التي تُهدد الصحة العامة عالميًا.



