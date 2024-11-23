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الترجي الرياضي: اصابة البرازيلي يان ساس تستوجب راحة ب4 اسابيع

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Bookmark article    Publié le Samedi 23 Novembre 2024 - 21:00 قراءة: 0 د, 29 ث
      
اعلن الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم السبت ان اللاعب البرازيلي يان ساس سيركن الى الراحة لمدة 4 اسابيع اثر الاصابة التي تعرض لها في مباراة الأمس ضد الاتحاد الرياضي ببنقردان وذلك اثر الفحوصات التي خضع لها اللاعب والتي اثبتت انه يشكو من اصابة عضلية.
يذكر ان كل من يان ساس والجزائري يوسف البلايلي لم يكملا مباراة اتحاد بن قردان بداعي الاصابة التي لحقت كل منهما.
وسيغيب البرازيلي يان ساس عن مباراة يوم الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري ضد دجوليبا المالي ضمن الجولة الاولى لدور المجموعات لكاس رابطة ابطال افريقيا بداية من الساعة الثامنة ليلا بملعب حمادي العقربي برادس.


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