الكاف: الاحتفاظ بـ4 أشخاص والإبقاء على 3 آخرين بحالة تقديم من أجل شبهة فساد بشركة تنمية ضيعات المبروكة بالأربص بالسرس

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في حادثة تهم شبهة فساد في شركة تنمية ضيعات المبروكة في منطقة الأربص بالسرس التابعة لولاية الكاف، أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف، يسري الهوامي، بأن قاضي التحقيق قرر الاحتفاظ بأربعة أشخاص مع إبقاء ثلاثة آخرين في حالة تقديم. تأتي هذه الإجراءات بعد شكاية تقدمت بها أمانة المال الجهوية بالكاف، تشير إلى استغلال غير قانوني لأرض على ملك الدولة.



التهم الموجهة:

المتورطون يواجهون تهمًا تشمل:



...



استغلال موظف عمومي لصفته للحصول على منفعة شخصية أو لفائدة الغير.

الإضرار بالإدارة.

مخالفة التراتيب القانونية.

الخيانة الموصوفة والمشاركة فيها.



الإجراءات القانونية:

النيابة العمومية أمرت بفتح تحقيق ومراجعتها بعد استكمال الأبحاث التي أجرتها فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالكاف.

تم الاحتفاظ بأربعة أشخاص وتقديم ثلاثة آخرين، مع احتمال تورط أطراف إضافية استنادًا لما يكشفه التحقيق.





استغلال موظف عمومي لصفته للحصول على منفعة شخصية أو لفائدة الغير.الإضرار بالإدارة.مخالفة التراتيب القانونية.الخيانة الموصوفة والمشاركة فيها.النيابة العمومية أمرت بفتح تحقيق ومراجعتها بعد استكمال الأبحاث التي أجرتها فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالكاف.تم الاحتفاظ بأربعة أشخاص وتقديم ثلاثة آخرين، مع احتمال تورط أطراف إضافية استنادًا لما يكشفه التحقيق.