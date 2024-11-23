قابس: رئيس جمعية المرصد الجهوي للتنمية يدعو الى التفاعل مع الاستحقاقات الصحية للجهة

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طالب رئيس جمعية المرصد الجهوي للتنمية بقابس نعمان يحمدي، وزارة الصحة، بالتفاعل مع الاستحقاقات الصحية للجهة وبوضع حد "للاهمال الذي يشهده هذا القطاع منذ سنوات والذي جعل الخدمات الصحية بالولاية محل انتقاد كبير من قبل المواطنين".



وأشار اليحمدي في تصريح أدلى به اليوم السبت لصحفي "وات" الى "الوضعية المتردية للمستشفى الجامعي بقابس"، بسبب تعطل أشغال مشروع تقوية أسسه واصلاح هيكله ومبانيه منذ سنوات، بما جعله يشتغل بنصف طاقة استيعابه، وفي ظروف صعبة للغاية.

وذكر اليحمدي أنه توجد بقسم العمليات بالمستشفى، 03 قاعات غير صالحة للاستغلال من جملة 06 قاعات، وهو ما يتسبب في اشكاليات كبيرة لهذه المؤسسة الاستشفائية التي يقصدها يوميا عدد كبير من المرضى من مختلف مناطق ولاية قابس ومن الجهات المجاورة.



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كما أكد الحاجة لسد النقص الحاصل في طب الاختصاص بالمستشفى، على غرار الأشعة والبيولوجيا والأمراض الجلدية والعصبية وأمراض الكلى والأمراض السارية والغدد والرئة والأمراض الباطنية وطب الأطفال، وشدد على الى ضرورة تمكين هذه المؤسسة الاستشفائية من حاجياتها من الاطارات الطبية الموازية والاطارات الفنية والادارية.



وبيّن ضرورة التسريع بانجاز مشروع توسعة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بقابس، المبرمج منذ سنة 2019، وعلى تفعيل الاجراء الحكومي المتعلق بالارتقاء بالمستشفيين المحليين بالحامة ومارث الى مستشفيين جهويين، مبرزا اهمية النهوض بالخدمات الصحية بمختلف مراكز الصحة الأساسية، وبانجاز المستشفى الجامعي الجديد ومركز الحروق البليغة المعلن عنه في المجلس الوزاري المنعقد في 25 جوان 2015، خاصة وان الجهة وفت بالتزامها ووفرت الأرض اللازمة له.

وشدد بالمناسبة على على ضرورة التسريع بانجاز المشروع الرئاسي المتعلق ببناء قطب للأمراض السرطانية ومعالجة هشاشة العظام، مشيرا الى أن الجهة في أحوج ما يكون لهذا المشروع الذي سيشع على كامل منطقة الجنوب.