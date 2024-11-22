تزويد المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس بتجهيزات طبية حديثة لدعم قسمي جراحة القلب وطب العيون

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أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن تزويد المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بتجهيزات طبية متطورة، وذلك في إطار تعزيز الخدمات الصحية بولاية صفاقس وتنفيذ خطة وزارة الصحة لدعم المستشفيات بالتقنيات الحديثة.



وتتمثل التجهيزات الجديدة لدعم قسم جراحة القلب والشرايين، في مضخة جديدة للدورة الدموية خارج الجسم ووحدة تحكم محمولة (ECMO) لدعم الحالات الحرجة وضمان تدخلات دقيقة.





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وتم تزويد قسم طب العيون بذات المستشفى بمجهر جراحي وآلة استئصال العدسة (Phaco-vitrectomie) لتحسين العمليات الدقيقة وتوسيع الخدمات.



ويهدف تزويد المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس بهذه التجهيزات، الذي يندرج ضمن الإجراءات المعلن عنها خلال زيارة وزير الصحة الأخيرة للجهة، إلى الارتقاء بجودة التدخلات الجراحية الدقيقة، وتوفير رعاية متقدمة لسكان صفاقس والمناطق المجاورة، وتعزيز مكانة المستشفى كمرجع طبي متخصص.



وأشار البلاغ إلى أن وزارة الصحة مستمرة في تعزيز الخدمات الصحية وتزويد المؤسسات بالمعدات الحديثة لضمان رعاية شاملة ومتطورة.

