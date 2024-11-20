مصدر عسكري: مقتل 36 شخصا وإصابة 50 آخرين في هجوم إسرائيلي على مدينة تدمر السورية

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أفاد مصدر عسكري بوزارة الدفاع السورية، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل 36 شخصا وإصابة 50 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة تدمر في البادية السورية.



ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر قوله: "حوالي الساعة 15:13 بعد ظهر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه منطقة التنف مستهدفا عددا من الأبنية في مدينة تدمر بالبادية السورية".





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وأضاف: "أسفر ذلك عن إرتقاء 36 شهيدا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالأبنية المستهدفة والمنطقة المحيطة".



وسبق أن أشارت وكالة "سانا" إلى أن "عداونا إسرائيليا استهدف مدينة تدمر، في ريف حمص الشرقي، أسفر عن وقوع عدد من الإصابات"، مؤكدة أن "العدوان الإسرائيلي استهدف أبنية سكنية والمدينة الصناعية".



وتصاعدت الهجمات الإسرائيلية على سورية منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، وزادت حدتها منذ بدء التصهيد الإسرائيلي في لبنان في سبتمبر الماضي.