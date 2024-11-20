مراد العقبي مدربا جديدا لشبيبة الساورة الجزائري

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أعلن نادي شبيبة الساورة الجزائري اليوم الأربعاء عن تعيين التونسي مراد العقبي مدربا جديدا لفريق اكابر كرة القدم.

وتعد هذه التجربة الثالثة لمراد العقبي مع أحد الفرق الجزائرية بعد توليه المقاليد الفنينة لاتحاد خنشلة وترجي مستغانم.



يذكر أنّ مراد العقبي صاحب الـ 59 عاما يملك في رصيده تجربة ثرية في عالم التدريب سواء في تونس أو خارجها، حيث درب أكثر من فريق على غرار شبيبة القيروان والملعب القابسي وأمل حمام سوسة والاتحاد المنستيري، ونادي الأنصار السعودي والاتحاد المصراتي الليبي، كما سبق له أن شغل خطة مساعد مدرب المنتخب التونسي بين 2017 و 2018.



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ويعد أبرز انجاز لمراد العقبي هو نجاحه مع الاولمبي الباجي في التتويج بكأس السوبر التونسي في موسم 2023-2024 على حساب النجم الرياضي الساحلي.

يذكر أنّ شبيبة الساورة الذي سيشرف عليه مراد العقبي يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب البطولة الجزائرية برصيد 10 نقاط وذلك بعد 8 مباريات.



