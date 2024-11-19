قصر السعيد : تفكيك شبكة تنشط في مجال ترويج المخدّرات وحجز 16 صفيحة من مخدّر القنب الهندي

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تمكن أمس أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدّرات بالقرجاني من محاصرة وإيقاف شبكة خطيرة تنشط في مجال ترويج المخدرات .



وكان منطلق الابحاث في القضية على إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدّرات، مفادها تزعم أحد الأنفار لشبكة تنشط في مجال الإتجار بالمواد المخدّرة معية نفرين يتكفّلان بعملية التخزين.





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وعلى الفور انطلقت الابحاث والتحريات من قبل الوحدات الأمنية المذكورة، ليقع إثر جملة من التحريات مداهمة محلات سكنى المظنون فيهم تواليا أين تم القبض عليهم وحجز 16 صفيحة من مخدّر القنب الهندي و 10 أقراص مخدّرة نوع إكستازي و 01 كغ من مخدّر الماريخوانا ومبلغ مالي قدره 11710 دينار و ميزان إلكتروني.



باستشارة ممثل النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بجميع الأطراف وإدراج بقية عناصر الشبكة بالتفتيش والأبحاث متواصلة.