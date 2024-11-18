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دورة اتحاد شمال افريقيا المؤهلة لنهائيات كأس افريقيا للأمم لأقل من 17 سنة- الجولة 3- النتائج والترتيب

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Bookmark article    Publié le Lundi 18 Novembre 2024 - 10:40 قراءة: 0 د, 46 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثالثة من دورة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا-2025 التي جرت امس الأحد :

الجولة 3 (الأحد 17 نوفمبر 2024) :
ليبيا- الجزائر 2-3
...

المغرب- تونس 2-2

( الجولة 1 / الاثنين 11 نوفمبر 2024 ):
الجزائر- تونس 0-1
المغرب - مصر 5-1
ليبيا: معفاة

(الجولة الثانية/ الخميس 14 نوفمبر 2024)
مصر- الجزائر 2-1
تونس- ليبيا 2-1
المغرب: معفى

الترتيب نقاط لعب الفارق
1- تونس 7 3 +2
2- المغرب 4 2 +4
3- مصر 3 2 -3
- الجزائر 3 3 -1
5- ليبيا 0 2 -2

برنامج بقية المباريات :
الجولة 4 (الأربعاء 20 نوفمبر 2024) :
س17/ تونس- مصر
س20/ ليبيا- المغرب
الجزائر: معفاة

الجولة 5 والأخيرة (السبت 23 نوفمبر 2024):
س18/ الجزائر- المغرب
س18/ مصر- ليبيا
تونس: معفاة

ملاحظة: تقام الدورة في شكل بطولة مصغرة ويمثل فيها صاحبا المركزين الأول منطقة شمال إفريقيا في نهائيات كان- 2025.




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