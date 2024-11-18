دورة اتحاد شمال افريقيا المؤهلة لنهائيات كأس افريقيا للأمم لأقل من 17 سنة- الجولة 3- النتائج والترتيب

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في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثالثة من دورة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا-2025 التي جرت امس الأحد :



الجولة 3 (الأحد 17 نوفمبر 2024) :

ليبيا- الجزائر 2-3



...



المغرب- تونس 2-2



( الجولة 1 / الاثنين 11 نوفمبر 2024 ):

الجزائر- تونس 0-1

المغرب - مصر 5-1

ليبيا: معفاة



(الجولة الثانية/ الخميس 14 نوفمبر 2024)

مصر- الجزائر 2-1

تونس- ليبيا 2-1

المغرب: معفى



الترتيب نقاط لعب الفارق

1- تونس 7 3 +2

2- المغرب 4 2 +4

3- مصر 3 2 -3

- الجزائر 3 3 -1

5- ليبيا 0 2 -2



برنامج بقية المباريات :

الجولة 4 (الأربعاء 20 نوفمبر 2024) :

س17/ تونس- مصر

س20/ ليبيا- المغرب

الجزائر: معفاة



الجولة 5 والأخيرة (السبت 23 نوفمبر 2024):

س18/ الجزائر- المغرب

س18/ مصر- ليبيا

تونس: معفاة



ملاحظة: تقام الدورة في شكل بطولة مصغرة ويمثل فيها صاحبا المركزين الأول منطقة شمال إفريقيا في نهائيات كان- 2025.





