سيدي بوزيد: تواصل فعاليات الدورة الرابعة لأيام مسرح الطفل بفائض

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تتواصل بالمكتبة العمومية بفائض من ولاية سيدي بوزيد فعاليات أيام مسرح الطفل في دورتها الرابعة تحت شعار " أطفالنا فوق الركح " بتنظيم مجموعة من الورشات والعروض المسرحية "

وبين مدير المكتبة العمومية بفائض، محمد العربي بن علي في تصريح لصحفية /وات/ أن برنامج هذه التظاهرة التي تمتد على أربعة أيام يتضمن مجموعة من العروض المسرحية من سيدي بوزيد ومدنين وقفصة ،الى جانب ورشات في صناعة الاقنعة و الدمى لفائدة رواد المكتبة، وذلك بهدف تشجيع الأطفال وسكان المنطقة على متابعة العروض المسرحية وتحفيز الناشئة على ممارسة المسرح

وتشمل الورشات ورشة في التلوين وورشة في صناعة "دمى العنكبوت" وورشة في صناعة الاقنعة ،فيما تتمثل العروض في مسرحية "لعبة الشطرنج" ومسرحية "استغاثة " ومسرحية "روضتي" وعرض مسرحية "دمية العم عياد" وعرض مسرحية "النور والحمار" وعرض "مسرح الأحلام" ومسرحية "الصرار النملة" و "أميرة السعادة"، إضافة إلى تنشيط اذاعي يرافق مختلف الفقرات والأنشطة

يذكر أن فعاليات أيام مسرح الطفل انطلقت يوم 15 لتتواصل إلى يوم 20 من الشهر الجاري وتدور الأنشطة بفضاء المكتبة العمومية والمؤسسات التربوية بالمنطقة.