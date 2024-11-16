وزير التشغيل يدعو إلى حوكمة ملف التعاون الدولي وتطوير آلياته صلب الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

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دعا وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شـوّد، إلى حوكمة ملف التعاون الدّولي صلب الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل مع إلزامية مصادقة اللجنة العليا الاستراتيجية على كل مشاريع التعاون الدولي بالوزارة من أجل حسن توظيف ملف التعاون الدولي وفقا للحاجيات الوطنية.



وحثّ الوزير، خلال إشرافه،أمس الجمعة، على جلسة عمل خصصت لمتابعة وتقييم أداء الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، وحضرها كل من المكلفة بتسيير ديوان وزارة التشغيل جيهان قازة والمكلّف بتسيير الوكالة الوطنيّة للتّشغيل والعمل المستقل محمد عبيشو وأعضاء الهيئة المديرة للوكالة، إلى تحيين وتصويب مختلف الآليات والبرامج التي تعتمدها مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة وتحيين الهيكل التنظيمي للوكالة وجذاذات المهام على المستوى المركزي والجهوي بهدف تحقيق التكامل وتجنب التّداخل، وتطوير التنسيق مع الهياكل المتدخلة تحت إشراف الوزارة.





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وشدد على ضرورة التاقلم مع المتغيّرات الجديدة التي يشهدها سوق الشغل وتطلعات الفئات المعنية بالتشغيل "والتي تتطلب تصويب وتعديل وتطوير مهام الوكالة ومكاتب التّشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة لتكون قادرة على تلبية حاجيات هذه الشّريحة بالنجاعة والجودة المطلوبتين"، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة.



وفي اطار تطوير وتنويع أساليب ومقاربات العمل، أكّد الوزير على أهميّة مزيد الانفتاح على مختلف موارد الدولة المتوفّرة سواء من فضاءات ومقرّات أو غيرها لتوظيفها واستغلالها عند الحاجة بالإضافة إلى تطوير التنسيق وتعزيز الترابط البيني والشبكي مع الوزارات والهياكل المعنية بالموارد البشرية.