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الإصابة تحرم حنبعل المجبري من المشاركة في مباراة غامبيا

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Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Novembre 2024 - 15:50 قراءة: 0 د, 37 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم انه تقرر اليوم الجمعة تسريح اللاعب حنبعل المجبري و الإذن له بالإلتحاق بناديه لتلقي العلاجات اللازمة تحت إشراف الإطار الطبي لفريق بارنلي و لن يتم تعويضه وبالتالي سيتغيب عن مباراة الجولة الاخيرة من تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025) ضد غامبيا يوم الاثنين القادم بملعب حمادي العقربي برادس.


وذكرت الجامعة ان المجبري أحس بآلام حادة عند انتهاء مباراة الامس ضد مدغشقر وخضع فور وصول المنتخب الوطني التونسي الى ارض الوطن إلى كشوفات وفحوصات أكدت إصابته على مستوى العضلة الأمامية للرجل اليمنى مما يستوجب إخضاعه إلى الراحة و لن يكون جاهزا للمقابلة القادمة ضد غامبيا.
...

يذكر ان المنتخب التونسي قد ضمن تاهله الى نهائيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025) اثر فوزه مساء امس الخميس على المنتخب الملغاشي ببريتوريا بنتيجة 3-2.


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