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البريد التونسي يدعو اصحاب بطاقة الدفع الالكتروني "الاجتماعية"الى التوجه الى مكاتبه لتسلم بطاقاتهم الجديدة بصفة مجانية

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Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Novembre 2024 - 15:33 قراءة: 0 د, 29 ث
      
دعا البريد التونسي، في بلاغ صادر عنه، الجمعة، المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل اصحاب بطاقة الدفع الالكتروني "الاجتماعية"carte sociale التي انتهت مدة صلوحيتها خلال الفترة الماضية، الى التوجه الى مكاتب البريد التي اعتادوا استخلاص حوالاتهم منها، لتسلم بطاقاتهم الجديدة بصفة مجانية.



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يشار الى ان البطاقة الالكترونية carte sociale، هي بطاقة مسبقة الدفع، مؤمنة وسهلة الاستعمال وصالحة لمدة 5 سنوات، وتمكن المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من تسهيل معاملاتهم المالية والحصول على مبالغ الحوالات الصادرة لفائدتهم بصفة رقمية واستعمالها للسحب من الموزعات الالية للاوراق المالية لتفادي الاكتظاظ امام نوافد مكاتب البريد.


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