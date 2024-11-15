مدنين: المصادقة على القائمة الترتيبية الاولية لاصحاب ملفات المترشحين للحصول على رخص نقل عمومي غير منتظم للاشخاص بواسطة اللواج

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نظرت اللجنة الجهوية الاستشارية للنقل المنعقدة باشراف والي مدنين وليد الطبوبي، في ملفات اسناد رخص نقل عمومي غير منتظم للاشخاص بواسطة اللواج، وصادقت على القائمة الاولية الترتيبية لاصحاب الملفات المترشحين للحصول على الرخص والبالغ عددها 63 رخصة موزعة بين كافة معتمديات الولاية.



وتم تعليق القائمة الترتيبية الاولية للمترشحين بمكتب العلاقات مع المواطن بمقر ولاية مدنين ونشرها على الصفحة الرسمية للولاية للاطلاع عليها، وفق بلاغ نشر على الصفحة واكد ان القائمة تبقى وقتية وقابلة للمراجعة الى حين البت في الاعتراضات التي ينتهي اخر اجل لقبولها يوم 28 نوفمبر، على ان لا تقبل الا من الشخص المعني بمطلب للحصول على الترخيص، معللا بجميع الوثائق والمؤيدات.

وتوزعت الرخص الجديدة، وفق القائمة الترتيبية الاولية للمترشحين حسب المعتمديات بين 11 رخصة بمعتمدية مدنين الشمالية و12 رخصة بمدنين الجنوبية و7 رخص بمعتمدية جرجيس و16 رخصة بمعتمدية بن قردان و3 رخص بمعتمدية سيدي مخلوف و4 رخص بمعتمدية بني خداش و6 رخص بمعتمدية جربة حومة السوق و3 رخص بجربة ميدون ورخصة واحدة بجربة اجيم.



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ونظرت اللجنة الجهوية الاستشارية للنقل من جهة اخرى، في مسائل اخرى منها دراسة مطالب الحصول على شهائد تاهيل لمنح النظام الجبائي التفاضلي لاقتناء وسائل نقل بين تاكسي فردي وتاكسي جماعي ولواج ونقل ريفي وتاكسي سياحي الى جانب النظر في تسوية وضعيات رخص نقل عمومي غير منتظم للاشخاص.