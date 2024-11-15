نابل: رفع 58 مخالفة وحجز كمية من المنتوجات الاستهلاكية خلال حملة مراقبة اقتصادية (المدير الجهوي للتجارة)

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انطلقت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بنابل، منذ أول أمس الأربعاء، في القيام بحملات مراقبة مكثفة تحت إشراف والية الجهة هناء شوشاني، وذلك في إطار تعزيز العمل الرقابي والتصدي لعمليات المضاربة والاحتكار خاصة في المواد الاستهلاكية الحساسة والمدعمة والحد من الترفيع في أسعار المنتوجات الحساسة والانتصاب الفوضوي

وأفاد المدير الجهوي للتجارة بنابل سمير الخلفاوي، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن عدد الزيارات الميدانية التي تم إنجازها خلال يومي الأربعاء والخميس الفارطين، فاقت 200 زيارة ميدانية وأسفرت عن رفع 58 مخالفة اقتصادية تعلقت بعدم إشهار الأسعار أو الترفيع فيها وعدم الاستظهار بفواتير الشراء.

وأبرز أن عمليات المراقبة استهدفت مسالك توزيع المنتجات الغذائية والصيد البحري والمحلات المتخصصة في ترويج المواد الغذائية المدعمة والمساحات التجارية الكبرى والأسواق البلدية ومحيطها وخاصة المحلات التي تروج الخضر والغلال واللحوم البيضاء والحمراء.

وتابع الخلفاوي أنه تم حجز عديد المواد الاستهلاكية ومنها بالخصوص 166 كغ من الموز مجهول المصدر، و494 كغ من البرتقال و602 كغ من الرمان و131 كغ من التفاح و400 كغ من الخضر، وقد تم ضخ هذه المحجوزات بصفة فورية بسوق الجملة بمنزل تميم.



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وفي سياق متصل، بين أنه تم في إطار عمل رقابي مشترك بين مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وأعوان الحرس الوطني بقربة، حجز 83 طنا من مادة التفاح بأحد المخازن لترويج خارج المسالك القانونية ودون احترام الشروط القانونية لعملية الخزن، مشيرا الى انه تم الانطلاق في عملية ضخ هذه الكمية بسوق الجملة ببئر القصعة لترويجه بالمسالك القانونية

وأشار المدير الجهوي للتجارة إلى مواصلة هذا العمل الرقابي خلال الفترة القادمة وتعميمه على مختلف المعتمديات والمناطق التي تشهد حركية تجارية وكذلك الفضاءات التي تروج بها المنتوجات الفلاحية والصيد البحري