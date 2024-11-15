البرلمان: مناقشة ميزانية وزارة السياحة

وأضاف تقية، في سياق متصل، ان وزارة السياحة والمؤسسات التابعة لها سجلت تراجعا لعدد الاعوان المرخص فيهم من 1707 عون الى 1681 عون وذلك نظرا لعدة اسباب من بينها الالحاق والتقاعد الى جانب غياب الإنتدابات.واشار الى ان صناديق الخزينة تعتبر من الآليات المهمة، لدفع عمل وزارة السياحة على غرار تنمية القدرة التنافسية للقطاع السياحي وصندوق حماية المناطق السياحية الطي يساهم في تحسين المحيط .