اختتام الدورة الثانية للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "البخارة" تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل

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فازت مسرحية "البخارة" للمخرج الصادق الطرابلسي وإنتاج مسرح أوبرا تونس (قطب المسرح و الفنون الركحية) بجائزة أفضل عمل متكامل في مسابقة الدورة الثانية للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع" التي نظمها المسرح الوطزي التونسي بالشراكة مع جمعية عبد الوهاب بن عياد ومؤسسة "ميكروكراد" من 7 إلى 14 نوفمبر 2024. وتبلغ قيمة هذه الجائزة 30 ألف دينار تونسي.



وتمّ الإعلان عن المتوجين في هذه الدورة خلال حفل رسمي احتضنته قاعة الفن الرابع بالعاصمة مساء الخميس، بحضور وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي وثلة من أهل المسرح والثقافة والإعلام.





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وفاز الممثل اسكندر هنتاتي بجائزة أفضل أداء درامي رجالي (10 آلاف دينار) عن دوره في مسرحية "روضة العشاق" من إخراج معز العاشوري. أما جائزة أفضل أداء درامي نسائي (10 آلاف دينار)، فقد آلت إلى الممثلة نادية بلحاج عن دورها في مسرحية "بلا عنوان" للمخرجة مروى المناعي.



وتحصلت مسرحية "بلا عنوان" لمروى المناعي على جائزة أفضل سينوغرافيا (10 آلاف دينار). وتُوّج إلياس الرابحي بجائزة أفضل نص (10 آلاف دينار) عن مسرحية "البخارة" من إخراج الصادق الطرابلسي. وآلت جائزة أفضل إخراج (10 آلاف دينار) للمخرج محمد علي سعيد عن عمله "اعتراف".



وتسابق على جوائز هذه الدورة 15 عملا مسرحيا أنتجت بين نوفمبر 2023 وأكتوبر 2024. واحتكمت هذه الأعمال المتسابقة إلى لجنة متكونة من الأساتذة رؤوف بن عمر (رئيس لجنة) وعبد الواحد مبروك وسعاد بن سلیمان وبسمة فرشیشي وهندة بن عياد ممثلة جمعية عبد الوهاب بن عياد.



وفي ما يتعلق بالجوائز التشجیعیة المرصودة للفائزین الأوائل في الورشات التدريبية لهذه الدورة، آلت جائزة أفضل صورة فوتوغرافية للمسرح (1.5 ألف دينار) إلى الطالبة إيمان غزواني. وفاز بجائزة أفضل فيديو للمسرح (1.5 ألف دينار) إلى نسرين باني، بينما توّج الطالب خليل بن حريز بجائزة أفضل مقال نقدي للمسرح (1.5 ألف دينار).





// التأكيد على قضايا الإنسان العادلة



وألقى المدير العام للمسرح الوطني التونسي معز المرابط كلمة بالمناسبة أشاد فيها بما حققته الدورة الثانية للمهرجان من نجاحات فنية وتنظيمية، قائلا "لقد اجتهدنا جميعا خلف الكواليس من أجل أن نرتقي بهذا المهرجان إلى أفضل مراتب الإشعاع، وأرجو أن نكون قد وفقنا في تحقيق ذلك".



وأشار المرابط إلى استفادة المبدعين المسرحيين من التقنيات الحديثة في تطوير العروض المسرحية، بما يعكس سعي المسرح التونسي للاستمرار في التجديد والتطور، وتحقيق أفضل تجربة بصرية وجمالية للجمهور.



وتطرق في كلمته أيضا إلى دعم المهرجان للقضايا الإنسانية العادلة، قائلاً: "في العام الماضي انطلق مهرجان مواسم الإبداع في ظرف عالمي عصيب، حيث كانت الإنسانية بأكملها تشهد مآسي في غزة وفلسطين. وها نحن في هذه الدورة ما زلنا نؤكد على وقوفنا الدائم مع القضايا العادلة، وخاصة في غزة ولبنان، فنحن في المسرح نؤمن بأننا نملك القدرة على التعبير عن آلام الشعوب ومساندتها".



وتولى المدير العام للمسرح الوطني التونسي تكريم الممثل الإيراني مصطفى زماني الذي اشتهر بدور "يوزرسيف" في مسلسل "يوسف الصديق"، حلّ ضيفا على تونس لحضور فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع" (7 – 14 نوفمبر 2024).



ويعد مصطفى زمانى من أشهر الممثلين الإيرانيين الذي اشتهر باسم " يوزرسيف" ضمن المسلسل التاريخي الشهير " يوسف الصديق". ولد في مدينة فريدون کنار الواقعة شمال إيران. انطلقت مسيرته الفنية بدور البطولة في مسلسل " يوسف الصديق" سنة 2008 و الذي كان له الفضل في الكشف عن تألقه في الأداء و الحنكة الفنية، حيث قام بأداء شخصية النبي يوسف عليه السلام في الكبر وكان هذا أول عمل له في مجال التمثيل وساهمت مشاركته في كسب شهرة واسعة وكشفت عن شخصية في غاية الإبداع و التفنن.



// فلسطين ولبنان في البال



واعتلت الفنانة لبنى نعمان الركح يصحبها عازف القيتار هادي الفاهم، فأنشدت للمقاومة والصمود للشعبين الفلسطيني واللبناني في مواجهة آلة القتل والاحتلال الصهيونية، فأدت من أغاني فيروز "لبيروت" و"يلا تنام". وغنّت "الفولارة" تكريما لأطفال فلسطين ممن فقدوا عائلاتهم في العدوان على غزة.



وكان حفل الاختتام الرسمي للدورة الثانية للمهرجان الوطني للمسرح التونسي مسبوقا بعرض مسرحي من لبنان حمل عنوان "جوكينغ" من تصور وأداء حنان حاج علي وإخراج "اريك دينيود" ودراماتورجيا عبدالله الكفري. وتتبّع الممثلة في هذا العمل، قصص أربع نساء هن حنان نفسها، وميديا القديمة والمعاصرة التي إما أن تقتل أطفالها أو تضحي بهم على مذبح الحروب التي تعصف بالشرق الأوسط حيث يتوقف كل شيء على وجهة نظر.