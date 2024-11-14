قبلي: 12 فريق عمل يؤمنون عملية التعداد العام للسكان والسكنى المتوقع ان تشمل 42 الف اسرة بالولاية

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تتواصل بولاية قبلي، عملية التعداد العام للسكان والسكنى، التي انطلقت منذ يوم 6 نوفمبر الجاري، لتتواصل الى موفى شهر ديسمبر المقبل، وفق المسؤول الاول عن هذه العملية بالجهة عمار الغيلوفي.

واكد المصدر ذاته لصحفي "وات"، ان التعداد العام للسكان والسكنى، هو اكبر عملية احصائية يقوم بها المعهد الوطني للاحصاء مرة كل 10 سنوات، مشيرا الى ان تعداد هذه السنة رقمي، وسيمكن من الحصر الشامل لكل الافراد المقيمين بالبلاد، حيث ستتم زيارة كل الاسر وتعمير استمارة لكل اسرة خلال فترة العد التي تستمر من 6 نوفمبر الى 31 ديسمبر

واكد الغيلوفي انه، تم تكوين 113 عونا لتامين عملية التعداد موزعين على كافة عمادات الولاية وينقسمون الى 12 فريق عمل، يتراس كل فريق ناظر، وما بين 8 و10 اعوان سيحمل كل عون شارة تحمل صورته واسمه ولقبه والولاية مرجع نظر عمله، فضلا عن ارتدائه لصدرية خاصة بفرق التعداد.

وفي ذات الاطار، افاد المصدر ذاته انه من المتوقع احصاء ما يقارب 42 الف اسرة بولاية قبلي، مشيرا الى ان انطلاق عملية التعداد كانت جيدة، خاصة من حيث تجاوب الاسر مع اعوان الاحصاء، داعيا كافة المواطنين الى تسهيل عمل الاعوان من ناحية الدقة في الاجابات، خاصة وان غاية التعداد، الاحصاء، وحق كافة الاسر مضمون ومكفول بقانون السر الاحصائي وقانون حماية المعطيات الشخصية.