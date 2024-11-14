بنزرت: حملة رقابية مشتركة لتامين شفافية المعاملات التجارية وإنتضامية التزود بسوق الجملة للخضر والغلال بجرزونة

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تركزت حملة رقابية مشتركة، فجر اليوم الخميس، على سوق الجملة للخضر والغلال بجرزونة من ولاية بنزرت، حيث تم تنفيذ 31 عملية مراقبة لوكالة بيع بفضاء السوق، وذلك في إطار تامين شفافية المعاملات التجارية وإنتظامية التزود وإحترام الاسعار على مستوى البيع بالجملة وبقية مسالك التوزيع بالتفصيل.

كما تمت في ذات السياق، متابعة ومراقبة عملية توزيع 5 اطنان من مادة البطاطا وبقية المنتجات الفلاحية المخصصة للترويج في بقية الاسواق المعتمدة.

واكد رئيس اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية والي بنزرت سالم بن يعقوب لدى اشرافه ميدانيا على الحملة، مواصلة تشديد الرقابة على جميع المسالك والفضاءات التجارية،علاوة على تفعيل مختلف آليات التحسيس والتوعية وتشريك مختلف النسيج المنظماتي والمجتمعي والإعلامي لمعاضدة مجهودات الدولة في مكافحة ظاهرة المضاربة والإحتكار وتداعياتها السلبية على المواطن والإقتصاد الوطني.

يشار الى انه تم استنفار جميع المصالح الرقابية الجهوية والمحلية من ممثلي الإدارة الجهوية للتجارة والهياكل الأمنية بمختلف الاختصاصات والفريق الجهوي للشرطة البلدية ونظيرته المحلية، علاوة على مصالح البلدية والمعتمدية، لانجاح الحملة الرقابية.