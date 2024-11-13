بنزرت: حملة رقابية مشتركة وموسعة للتصدي لجميع اشكال المضاربة والاحتكار والانتصاب الفوضوي ببنزرت الكبرى

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افضت الحملة الرقابية المشتركة التي شهدتها اليوم الاربعاء، منطقة بنزرت الكبرى، الى تنفيذ 247 عملية مراقبة شملت أساسا الأسواق البلدية والمحلات التجارية وتجار الجملة الناشطين خاصة في مجالات بيع الخضر والغلال واللحوم الحمراء والسمك .





وقال رئيس اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية والي بنزرت سالم بن يعقوب لدى اشرافه ميدانيا على اطوار الحملة الرقابية، انه تم استنفار جميع المصالح الرقابية الجهوية والمحلية ذات العلاقة، وتمت ازالة ما يزيد عن 167 موضع انتصاب عشوائي وتحرير 55 مخالفة اقتصادية تعلقت خاصة بعدم اشهار الاشعار وعدم مسك فواتير الشراء واستعمال الات وزن غير قانونية والترفيع في الاسعار ومسك وترويج منتوجات مجهولة المصدر.



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كما تم في ذات السياق من الحملة، المتواصلة في جميع مناطق الولاية، حجز 85 كلغ من الموز المهرب وتنفيذ 17 عملية حجز، وتحرير 91 محضر معاينة، من قبل الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية، سيتم تباعا اتخاذ الإجراءات الردعية القانونية في شان أصحابها، وتحرير 40 تنبيها شفاهيا في اطار الجانب التوعوي والتحسيسي للحملة .

يشار الى ان ذات المصالح الرقابية المشتركة، تولت فجر اليوم الاربعاء، مراقبة عملية توزيع 5.5 أطنان من مادة البطاطا في سوق الجملة للخضر والغلال بجرزونة.