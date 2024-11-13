تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025): المنتخب التونسي ينهي تحضيراته لمباراة مدغشقر

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انهى المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تحضيراته للقاء الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الاولى لتصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025) التي ستجمعه بالمنتخب الملغاشي غدا الخميس بداية من الساعة الخامسة مساء (س17) ببريتوريا باجراء حصة تدرريبية اخيرة على ارضية ملعب المباراة.

واحتضن الملعب الرئيسي في بروتوريا الحصة التدريبية، التي شهدت مشاركة كل اللاعبين وركز خلالها الاطار الفني بقيادة المدرب قيس اليعقوبي على الكرات الثابتة وبعض التطبيقات التي تهم تمركز اللاعبين.

وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قد اعلنت في وقت سابق اليوم الاربعاء ان المنتخب التونسي سيرتدي الزي الابيض في مباراة مدغشقر الذي سيرتدي من جهته الزي الاخضر.

واوضحت الجامعة ان الاجتماع الفني للمباراة انعقد اليوم بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا بحضور مراقب المباراة ومقيم الحكام عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وممثلي المنتخبين وكل الأطراف المتداخلة في التنظيم .



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ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة الأولى في التصفيات برصيد 7 نقاط متقدما على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني بـ 6 نقاط وغامبيا صاحبة المركز الثالث برصيد 5 نقاط ومدغشقر صاحب المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى النهائيات القارية.