تصفيات كأس الأمم الإفريقية: المنتخب الوطني يخوض مباراة مدغشقر بالزي الأبيض

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6734c7ae88dcb0.44212697_meilhngkofpjq.jpg width=100 align=left border=0>

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاربعاء ان المنتخب التونسي سيرتدي الزي الابيض في مباراة الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الاولى لتصفيات كاس امم افريقيا المغرب 2025 التي ستجمعه بنظيره الملغاشي الذي سيرتدي الزي الاخضر غدا الخميس بداية من الساعة الخامسة مساء (س17).



واوضحت الجامعة ان الاجتماع الفني للمباراة انعقد اليوم بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا بحضور مراقب المباراة ومقيم الحكام عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وممثلي المنتخبين وكل الأطراف المتداخلة في التنظيم .

ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة الأولى في التصفيات برصيد 7 نقاط متقدما على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني بـ 6 نقاط وغامبيا صاحبة المركز الثالث برصيد 5 نقاط ومدغشقر صاحب المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.



...



ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى النهائيات القارية.