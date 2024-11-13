تصفيات كأس افريقيا للأمم المغرب 2025: المنتخب التونسي من أجل الانتصار الثالث وضمان العبور الى النهائيات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6734c6b4cc0009.95640167_loknhqjepgfmi.jpg width=100 align=left border=0>

يتطلع المنتخب التونسي لكرة القدم الى العودة الى سكة الانتصارات عندما يلاقي مساء غد الخميس بملعب لوفتوس فيرسفيلد ببريتوريا انطلاقا من الساعة الخامسة مساء نظيره الملغاشي لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى من تصفيات كأس افريقيا للأمم (المغرب 2025) من اجل ضمان ورقة التأهل الى النهائيات للمرة 22 في تاريخه والمرة 17 على التوالي منذ نسخة تونس 1994.



وسيعمل المنتخب الوطني خلال هذه المواجهة التي سيديرها طاقم تحكيم غابوني بقيادة الحكم بييري أتشو، على تحقيق فوزه الثالث في مرحلة المجموعات وتجديد العهد مع الانتصارات التي توقفت منذ الجولة الثانية بالتفوق على منتخب غامبيا خارج قوعده بنتيجة 2-1 وما رافقه اثر ذلك من هزيمة مفاجئة أمام جزر القمر بنتيجة 1-صفر وتعادل مخيب للأمال في أبيدجان أمام ذات المنافس بنتيجة 1-1.

ويعول الاطار الفني في مسعاه نحو حسم نتيجة اللقاء لصالح المنتخب الوطني متصدر المجموعة، على حماس وخبرة عناصره في مختلف الخطوط على غرار خماسي الوسط حنبعل المجبري ومحمد علي بن رمضان والياس السخيري وعيسى العيدوني وثلاثي خط الهجوم هيثم الجويني وحازم المستوري وبلال آية مالك.



...



وتبدو حظوظ المنتخب التونسي وافرة في اقتناص العلامة الكاملة والعودة من جنوب افريقيا بورقة التأهل للنهائيات باعتبار فارق الامكانيات والتاريخ التي تصب جميعها لصالح "نسور قرطاج"، غير ان ذلك لا يمنع المنتخب تحت قيادة مدربه الجديد قيس اليعقوبي في أولى مصافحة رسمية له مع نسور قرطاج من توخي الحيطة والحذر من الفريق المنافس خاصة وأنّ منتخب مدغشقر الذي يتذيل ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطتين مازال حسابيا معنيا بورقة التأهل وسيدافع على كامل حظوظه حتى النهاية.

ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة الأولى في التصفيات برصيد 7 نقاط متقدما على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني بـ 6 نقاط وغامبيا صاحبة المركز الثالث برصيد 5 نقاط ومدغشقر صاحب المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى النهائيات القارية



وفي ما يلي ترتيب المجموعة الأولى



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1 - تونس 7 4 2 1 1 4 3

2- جزر القمر 6 4 1 3 0 4 3

3- غامبيا 5 4 1 2 1 4 4

4 - مدغشقر 2 4 1 2 2 2 4



