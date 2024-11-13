رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد معتمدين لدى تونس

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تسلّم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال موكب انتظم اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، أوراق اعتماد سفراء جدد معتمدين لدى تونس وهم:



- روديريك يان دروموند، سفير المملكة المتحدة لدى تونس

- رينالدو خوزي بوليفار، سفير جمهورية فينيزويلا البوليفارية لدى تونس



...



- لي تيوون، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى تونس

- ستيفان فارفريك، سفير جمهورية النمسا لدى تونس

- ريشارد كادلكاك، سفير الجمهورية التشيكية لدى تونس

- جيوزيبي بيروني، سفير الإتحاد الأوروبي لدى تونس

- باسم يحي حسن قاسم، سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس



وجرى الموكب، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية، بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي.