رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد معتمدين لدى تونس
تسلّم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال موكب انتظم اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، أوراق اعتماد سفراء جدد معتمدين لدى تونس وهم:
- روديريك يان دروموند، سفير المملكة المتحدة لدى تونس
- رينالدو خوزي بوليفار، سفير جمهورية فينيزويلا البوليفارية لدى تونس
- روديريك يان دروموند، سفير المملكة المتحدة لدى تونس
- رينالدو خوزي بوليفار، سفير جمهورية فينيزويلا البوليفارية لدى تونس
- لي تيوون، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى تونس
- ستيفان فارفريك، سفير جمهورية النمسا لدى تونس
- ريشارد كادلكاك، سفير الجمهورية التشيكية لدى تونس
- جيوزيبي بيروني، سفير الإتحاد الأوروبي لدى تونس
- باسم يحي حسن قاسم، سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس
وجرى الموكب، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية، بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي.
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