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رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد معتمدين لدى تونس

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Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Novembre 2024 - 16:25 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تسلّم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال موكب انتظم اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، أوراق اعتماد سفراء جدد معتمدين لدى تونس وهم:

- روديريك يان دروموند، سفير المملكة المتحدة لدى تونس
- رينالدو خوزي بوليفار، سفير جمهورية فينيزويلا البوليفارية لدى تونس
...

- لي تيوون، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى تونس
- ستيفان فارفريك، سفير جمهورية النمسا لدى تونس
- ريشارد كادلكاك، سفير الجمهورية التشيكية لدى تونس
- جيوزيبي بيروني، سفير الإتحاد الأوروبي لدى تونس
- باسم يحي حسن قاسم، سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس

وجرى الموكب، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية، بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي.


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