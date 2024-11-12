المنتخب التونسي لكرة القدم يجري حصته التدريبية الاولى في بريتوريا استعدادا للقاء مدغشقر

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اجرى المنتخب التونسي لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء اول حصة تدريبية في ملعب جامعة بريتوريا استعدادا للمقابلة التي ستجمعه يوم الخميس بمنتخب مدغشقر، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الاولى ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.





وافادت الجامعة التونسية لكرة القدم بان جميع اللاعبين شاركوا في التدريبات، واختار الاطار الفني بقيادة قيس اليعقوبي عدم رفع نسق التمارين بعد الرحلة الطويلة وارتكز العمل على الاهتمام بالكرات الثابتة والتمركز في الوضعيات الدفاعية والهجومية، إضافة إلى شرح استراتيجية اللعب التي ينوي تطبيقها خلال المقابلة.



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وسيختتم المنتخب الوطني التحضيرات غدا الاربعاء بحصة تدريبية في الملعب الرئيسي الذي سيحتضن المباراة التي ستدور يوم الخميس بداية من الساعة الخامسة مساء (س17).

ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة الأولى في التصفيات برصيد 7 نقاط متقدما على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني بـ 6 نقاط وغامبيا صاحبة المركز الثالث برصيد 5 نقاط ومدغشقر صاحب المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.