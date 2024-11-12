رابطة ابطال افريقيا: الحكم الصومالي ارطان يدير مباراة الترجي الرياضي وساغرادا في انغولا
تم تعيين الحكم الصومالي عمر عبد القادر ارطان لادارة مباراة الترجي الرياضي
وساغرادا اسبيرانسا الانغولي المقررة يوم الجمعة 6 ديسمبر القادم بملعب 11 نوفمبر بلواندا بداية من الساعة الخامسة مساء (س17) ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لكاس رابطة ابطال افريقيا .
وسيساعد الصومالي ارطان في ادارة المباراة كل من مواطنيه حمزة عابدي وسليمان بشير.
وساغرادا اسبيرانسا الانغولي المقررة يوم الجمعة 6 ديسمبر القادم بملعب 11 نوفمبر بلواندا بداية من الساعة الخامسة مساء (س17) ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لكاس رابطة ابطال افريقيا .
وسيساعد الصومالي ارطان في ادارة المباراة كل من مواطنيه حمزة عابدي وسليمان بشير.
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