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رابطة ابطال افريقيا: الحكم الصومالي ارطان يدير مباراة الترجي الرياضي وساغرادا في انغولا

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Bookmark article    Publié le Mardi 12 Novembre 2024 - 18:20 قراءة: 0 د, 17 ث
      
تم تعيين الحكم الصومالي عمر عبد القادر ارطان لادارة مباراة الترجي الرياضي
وساغرادا اسبيرانسا الانغولي المقررة يوم الجمعة 6 ديسمبر القادم بملعب 11 نوفمبر بلواندا بداية من الساعة الخامسة مساء (س17) ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لكاس رابطة ابطال افريقيا .
وسيساعد الصومالي ارطان في ادارة المباراة كل من مواطنيه حمزة عابدي وسليمان بشير.


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