الكاف: الحرفيّة نزهة الدزيري صاحبة أوّل تسجيل بالمنصة الرقمية "المبادر الذاتي" تدعو إلى الانخراط في المنصة من أجل قطاع مهيكل

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شهد مركز المبادرة بمدينة الكاف، اليوم الاثنين، أول عملية تسجيل بالمنصة الوطنية الرقمية" المبادر الذاتي" قامت بها الحرفية نزهة الدزيري أصيلة معتمدية الجريصة من ولاية الكاف.



وعبّرت الدزيري، في تصريح لصحفي "وات"، عن اعتزازها وفخرها بأن تكون أول من يقوم بعملية التسجيل في هذه المنصة الرقمية، داعية كل العاملين في القطاع غير المنظم إلى الانخراط في المنصة باعتبارها ستفتح لهم فرصة للعمل في قطاع مهيكل يقدم لهم امتيازات مختلفة، وفق تعبيرها.

وأوضحت أن المنصّة ستمكّن العاملين في القطاع غير المنظم من التهيكل والتنظم والانتفاع بجملة من الامتيازات التي يوفّرها برنامج "المبادر الذاتي، على غرار التغطية الصحية، والتغطية الاجتماعية، والتخفيض في نسبة الضرائب الموظّفة على المسجلين، فضلا عن التسهيلات الإدارية المرتبطة ببعث المشاريع.



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وعن طريقة تسجيلها بالمنصة الرقمية "المبادر الذاتي"، أوضحت الدزيري أنها تابعت سلسلة من الدورات التكوينية التي نظّمها المعهد التونسي للعمل الشامل لفائدة الباعثين الجدد العاملين في القطاع غير المنظم بهدف تحسيسهم بأهمية الانخراط في هذا البرنامج الجديد والمرن الذي سيمكّن، وفق تصوّرها، كل المبادرين من القطع مع حالة التهميش، ومن التنظم والانتفاع بالامتيازات التي جاء بها القانون الصادر في الغرض، وبالتسهيلات الإدارية عند التصريح ببعث المشاريع التي يجب أن لا يتخطى رقم أعمالها 75 الف دينار في السنة.

وكان وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، قد أعلن اليوم الاثنين، خلال ندوة صحفية بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، عن انطلاق " منصّة المبادر الذاتي " الهادفة إلى دعم المبادرة الذاتية وتبسيط الإجراءات وتقليص الاجال وتقريب الخدمات الإدارية وتوسيع قاعدة المنتفعين بنظام التغطية الاجتماعية، وتشمل كل مبادر يمارس نشاطه في قطاعات الصناعات التقليدية والحرف والتجارة والخدمات من المهن غير التجارية.

يشار إلى أنّ لتمتع بصفة المبادر الذاتي يتمّ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بطلب من المعني مرة واحدة لمدة ثلاث سنوات إضافية، وتبقى صلوحية المبادر الذاتي مرتبطة باحترامه لالتزاماته، وفق وزارة التشغيل والتكوين المهني.