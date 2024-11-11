تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025): لاعبو المنتخب التونسي يجمعون على حتمية التالق امام المنتخب الملغاشي في جنوب افريقيا

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اجمع لاعبو المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مساء اليوم الاثنين على حتمية التالق في مباراة الجولة الخامسة من تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025) بتحقيق نتيجة ايجابية ضد المنتخب الملغاشي يوم الخميس القادم بجنوب افريقيا (بريتوريا) انطلاقا من الساعة السادسة مساء (س18) وتامين اوفر الحظوظ للتاهل الى النهائيات القارية قبل مباراة الجولة الاخيرة من التصفيات المقررة بملعب حمادي العقربي برادس يوم الاثنين 18 نوفمبر الجاري ضد منتخب غامبيا بداية من الساعة الثامنة ليلا (س20).





واكد المدرب الوطني المساعد عثمان النجار قبل انطلاق الحصة التريبية التي اجراها منتخب نسورقرطاج اليوم الاثنين ان "الاطار العام الذي وجد فيه المنتخب الوطني قبل جولتين من نهاية مشوار التصفيات تكتنفه صعوبات جمة الا ان الهدف المنشود يبقى ذاته وهو تحقيق التاهل الى نهائيات كاس امم افريقيا المغرب 2025 بالتالق في مباراة يوم الخميس القادم ضد مدغشقر رغم الاقرار بصعوبة المهمة المرتقبة في بريتوريا ".



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واضاف النجار ان "خارطة كرة القدم في افريقيا تغيرت وشهدت عديد المنتخبات تطورا هاما شان منتخب مدغشقر ورغم الاسبقية التاريخية و المنطقية للمنتخب التونسي الا ان الخيار سيكون واحدا امامنا وهو التواجد في العرس الافريقي في المغرب 2025 وبالتالي يتعين علينا التركيز على امكانياتنا وتطويعها من اجل الانتصار ".

وحول التغييرات التي عرفتها تركيبة الجهاز الفني للمنتخب التونسي برحيل المدرب فوزي البنزرتي شدد النجار ان "هناك استمرارية في العمل بنفس العقلية والطريقة بل اننا حرصنا بمناسبة الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات القارية الى مجازاة اللاعبين الذين اجتهدوا في الفترة الاخيرة بدعوتهم لصفوف المنتخب التونسي من اجل تقديم الاضافة المرجوة واتمنى ان يقدم كل لاعب افضل ما لديه من امكانيات لتحقيق الفوز على منتخب مدغشقر".

ومن جهته اوضح المدافع ياسين مرياح ان لقاء الخميس القادم سيكون صعبا وكذلك على قدر كبير من الاهمية ولهذا فنحن عازمون على العودة بنقاط اللقاء حتى نخوض مباراة الجولة الاخيرة من التصفيات امام غامبيا باريحية على ارضية ملعب حمادي العقربي برادس.

واضاف مرياح ان "صعوبة المباراة المرتقبة ستكمن في الناحية الذهنية بعد التراجع الذي سجلته نتائج المنتخب في الجولتين الاخيرتين

ولكنني متاكد بان العناصر الوطنية بفضل ما تمتلكه من خبرة وثقة في امكانياتها قادرة على تجاوز الفترة الصعبة بسلام وتحقيق نتيجة مرضية يوم الخميس القادم رغم ان لقاء مدغشقر سيكون معقدا اذ ان المنافس معني بدوره بحساب الترشح الى النهائيات القارية.

واكد حازم المستوري لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري الذي تمت دعوته لتعزيز صفوف المنتخب التونسي لاول مرة ان "الدعوة الاخيرة جاءت لتتوج المجهودات التي بذلتها في الفترة الاخيرة ضمن منافسات بطولة الرابطة المحترفة الاولى وساسعى الى ترجمة تلك الجاهزية العالية لفائدة المجموعة وتقديم الاضافة الى الخط الامامي للمنتخب التونسي كلما اتيحت لي الفرصة لاسيما ونحن في وضعية تملي علينا تحقيق الانتصار من اجل تامين التاهل الى نهائيات المغرب 2025.

وختم المستوري بالقول "لمست ارادة قوية من جميع العناصر الوطنية على العودة بنتيجة ايجابية من جنوب افريقيا تمهيدا لطريق التاهل الى كاس امم افريقيا القادمة ولن نساوم في الانتصار رغم صعوبة المهمة المرتقبة ".

ومن ناحيته قال ايمن دحمان حارس المنتخب التونسي "نعلم جميعا اننا نعيش فترة حساسة ودقيقة وجميع اللاعبين على وعي تام بطبيعة تلك الفترة ومقرون العزم على الخروج منها بسلام من خلال التالق في لقاءي الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات اذ ان الهدف الاسمى هو الترشح والتواجد في كاس امم افريقيا المغرب 2025.

يذكر ان وفد المنتخب التونسي سيشد الرحال اليوم الاثنين بداية من الساعة العاشرة ليلا الى جنوب افريقيا على متن طائرة خاصة ستتوقف في العاصمة التشادية نجامينا للتزود بالوقود ثم مواصلة الرحلة الى جوهانسبورغ ومنها في رحلة على متن الحافلة الى مدينة بريتوريا المتوقع الوصول اليها على الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت تونس.

يذكر ان المنتخب التونسي يحتل صدارة المجموعة الاولى ب7 نقاط متقدما على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني ب6 نقاط ثم منتخب غامبيا ب5 نقاط بينما ياتي منتخب مدغشقر في المركز الاخير بنقطتين.