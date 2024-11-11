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أكد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت حامد الدالي، أن صادرات تونس من زيت الزيتون ستبلغ خلال الموسم 2024-2025 ما يقارب 300 ألف طن مقابل إنتاج قدر بـحوالي 340 ألف طن



وأشار خلال ندوة نظمتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الإثنين ، إلى أن صادرات زيت الزيتون ينبغي أن تسجل زيادة بنسبة 50 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي الذي سجل حجم الصادرات 195368 طنًا، بما في ذلك 28600 طن من زيت الزيتون المعلب.





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وأضاف أن قيمة عائدات التصدير بلغت مستوى قياسيا قدره 5162 مليون دينار خلال موسم 2023/2024.



وبخصوص الاستهلاك المحلي، توقع الدالي أن يتراوح بين 30 و40 ألف طن خلال هذا الموسم، مشيرا إلى أن الديوان يستعد لإطلاق البرنامج الوطني (2024-2025) للاستهلاك المحلي لزيت الزيتون.



وأشار إلى أن هذا البرنامج أطلق خلال الموسم الماضي لتشجيع الاستهلاك الداخلي لزيت الزيتون.

وفي إطار هذا البرنامج، يتم بيع زيت الزيتون البكر الممتاز بسعر تفاضلي قدره 15 دينارا للتر الواحد.



ويهدف هذا البرنامج إلى مجابهة الارتفاع غير المسبوق في الأسعار نظرا لقلة الإنتاج.



وبحسب دالي، سيتم تقييم هذا البرنامج من قبل الجهات المعنية المسؤولة عن توريد وتوزيع زيت الزيتون، بهدف تحسين مردوده خلال هذا الموسم.



وقال المسؤول، إن البرنامج الوطني للاستهلاك المحلي لزيت الزيتون لموسم 2023-2024 بلغ نهايته، موضحا أنه يجري حاليا ضخ كمية لا تقل عن 80 ألف لتر في السوق.



وذكر أن كميات زيت الزيتون الموزعة في السوق المحلية في إطار هذا البرنامج تبلغ في حدود 7.5 مليون لتر وتمثل 25 بالمائة من الاستهلاك المحلي.

وقد تم إطلاق البرنامج الوطني للاستهلاك المحلي لزيت الزيتون في ديسمبر 2023، وقد حقق نجاحًا لافتا من خلال تهافت التونسيين للحصول على زيت زيتون عالي الجودة وبسعر تفاضلي .



وقال الدالي، إن أسعار تصدير زيت الزيتون شهدت خلال الأسبوع الماضي انخفاضا من 18 دينارا للتر إلى 14 دينارا للتر، مشيرا إلى أن الأسعار المطبقة في تونس مرتبطة بالأسعار في السوق العالمية التي سجلت اتجاها تنازليا انطلاقا من 7.75 أورو/كلغ (الأسبوع 16/09-22/09) إلى 5.92 أورو/كلغ (الأسبوع 4/11-10/11).



وأشار المسؤول إلى أنه وفقا للتوقعات، ستسجل أسعار بيع زيت الزيتون انخفاضا خلال موسم 2024-2025 خاصة وأنه من المنتظر تسجيل ارتفاع بنسبة 29 بالمائة في الإنتاج على المستوى الدولي، لتبلغ 3200 ألف. طن (إسبانيا: 1300 ألف طن، تونس 340 ألف وتركيا 340 ألف طن، اليونان 270 ألف طن، إيطاليا 220 ألف طن).



وسيشهد الموسم الحالي زيادة في الإنتاج الوطني لزيت الزيتون بنسبة 55 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط، في حين يقدر الإنتاج الوطني من الزيتون بـ 1,7 مليون طن.

وبلغت نسبة التقدم في عملية جني الزيتون حتى الآن 6 بالمائة فيما تراوحت نسبة استخراج الزيت بين 16 بالمائة و18 بالمائة



وأشار الدالي، إلى أن الديوان الوطني للزيت، شرع، الاثنين 11 نوفمبر 2024، في شراء كميات من زيت الزيتون في كامل تراب الجمهورية وذلك باعتماد أسعار تأخذ بعين الاعتبار الأسعار المتداولة في السوق العالمية والداخلية



وقد اتخذت وزارة الفلاحة هذا الإجراء بهدف ضمان نجاح انطلاق موسم جني الزيتون وتحويله وتسويقه.



كما تقرر، وضع طاقة الخزن المتوفرة لدى الديوان الوطني بمراكزه الجهوية على ذمة الفلاحين والمنتجين لخزن زيت الزيتون حسب الرغبة



وتعلقت الاجراءات التي أعلنت عنها وزارة الفلاحة أيضا، بإقرار برنامج لتمويل تخزين كمية من زيت الزيتون لدى المنتجين في حالة تواصل تسجيل تراجع في الأسعار المتداولة في السوق الداخلية، مع مواصلة العمل بالاجراء المتعلق بتمديد خلاص القروض الموسمية بثلاث أشهر للفلاحين وأصحاب المعاصر

إلى جانب التنسيق مع البنوك لضمان تمويل المتدخلين بما يساهم في حسن تقدم الموسم



وستحدث وزارة الفلاحة أيضا، خلية متابعة دائمة تكلف بالمتابعة اللصيقة لتقدم موسم الجني والتحويل والترويج ونسق تطور الأسعار داخليا وخارجيا بالتنسيق مع جميع الهياكل المتدخلة ، كما تتولى خلية المتابعة التنسيق مع لجان المتابعة الجهوية لتذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تحصل مع تقدم الموسم