استئناف تزويد عدد من المعتمديات بولاية قابس بمياه الشرب ابتداء من مساء الإثنين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/eau-potable.jpg width=100 align=left border=0>

ينتظر أن يتم استئناف تزويد معتمديات الحامة الغربية والحامة ووذرف والمطوية وغنوش وقابس الغربية بمياه الشرب بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة السادسة من مساء الإثنين، وفق ما افادت به الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ لها



وارجعت الشركة تواصل اضطراب وانقطاع الماء الصالح للشرب بهذه المناطق التابعة لولاية قابس الى الصعوبات الفنية المعترضة في اصلاح العطب الطارئ على القناة قطر 1000 مم التابعة لمركب الإنتاج بشط الفجيج (ولاية قابس).





...



ويتمثل هذا العطب الطارئ، حسب الشركة، في انقطاع التيار الكهربائي على المنشآت المائية في محطة "الفجيج".