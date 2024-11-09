الرابطة 2 : نتائج الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الرابعة

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في ما يلي نتائج الدفعة الاولى من مباريات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:





السبت 9 نوفمبر 2024



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المجموعة الاولى

ملعب اريانة

جمعية اريانة - هلال مساكن 1 - 0

ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة

الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة - جمعية مقرين 0 - 0

ملعب قربة

النادي القربي - نادي حمام الانف 3 - 0

ملعب احمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية - القلعة الرياضية 0 - 0

ملعب حمام سوسة

امل حمام سوسة - مستقبل وادي الليل 1 - 1

ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين - مستقبل المرسى 1 - 2



الترتيب ن ل

1-النادي القربي 10 4

2-القلعة الرياضية 8 4

-مستقبل المرسى 8 4

--امل حمام سوسة 8 4

5-مكارم المهدية 7 4

--جمعية مقرين 7 4

7-نادي حمام الانف 5 4

8-جندوبة الرياضية 4 3

9-جمعية اريانة 3 4

--ملعب منزل بورقيبة 3 4

11-هلال مساكن 2 4

--سبورتينغ المكنين 2 4

--مستقبل وادي الليل 2 4

14-النجم الرادسي 1 3





المجموعة الثانية

ملعب ساقية الداير

تقدم ساقية الداير - اولمبيك سيدي بوزيد 1 - 1





الترتيب ن ل

1-كوكب عقارب 9 3

--مستقبل القصرين 9 3

3-اولمبيك سيدي بوزيد 8 4

4-شبيبة القيروان 7 3

5-محيط قرقنة 5 3

6-نسر جلمة 4 3

--امل الرقبة 4 3

-تقدم ساقية الداير 4 4

9-سكك الحديد الصفاقسي 2 3

--بعث بوحجلة 2 3

11- هلال الشابة 1 3

-هلال الرديف 1 3

--امل جربة 1 3

-الملعب القابسي 1 3



وتستكمل غدا الأحد الجولة الرابعة باقامة مباريات الدفعة الثانية وفق البرنامج التالي:



الاحد 10 نوفمبر 2024

المجموعة الأولى

ملعب رادس

النجم الرادسي - جندوبة الرياضية





المجموعة الثانية

ملعب القيروان

شبيبة القيروان - مستقبل القصرين

ملعب 2 مارس بصفاقس

سكك الحديد الصفاقسي - بعث بوحجلة

ملعب جلمة

نسر جلمة - كوكب عقارب

ملعب قابس

الملعب القابسي - محيط قرقنة

ملعب الرديف

هلال الرديف - هلال الشابة

ملعب مصطفى الدوري بجربة

امل جربة - امل الرقبة