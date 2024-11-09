الرابطة 2 : نتائج الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الرابعة
في ما يلي نتائج الدفعة الاولى من مباريات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:
السبت 9 نوفمبر 2024
السبت 9 نوفمبر 2024
المجموعة الاولى
ملعب اريانة
جمعية اريانة - هلال مساكن 1 - 0
ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة - جمعية مقرين 0 - 0
ملعب قربة
النادي القربي - نادي حمام الانف 3 - 0
ملعب احمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - القلعة الرياضية 0 - 0
ملعب حمام سوسة
امل حمام سوسة - مستقبل وادي الليل 1 - 1
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين - مستقبل المرسى 1 - 2
الترتيب ن ل
1-النادي القربي 10 4
2-القلعة الرياضية 8 4
-مستقبل المرسى 8 4
--امل حمام سوسة 8 4
5-مكارم المهدية 7 4
--جمعية مقرين 7 4
7-نادي حمام الانف 5 4
8-جندوبة الرياضية 4 3
9-جمعية اريانة 3 4
--ملعب منزل بورقيبة 3 4
11-هلال مساكن 2 4
--سبورتينغ المكنين 2 4
--مستقبل وادي الليل 2 4
14-النجم الرادسي 1 3
المجموعة الثانية
ملعب ساقية الداير
تقدم ساقية الداير - اولمبيك سيدي بوزيد 1 - 1
الترتيب ن ل
1-كوكب عقارب 9 3
--مستقبل القصرين 9 3
3-اولمبيك سيدي بوزيد 8 4
4-شبيبة القيروان 7 3
5-محيط قرقنة 5 3
6-نسر جلمة 4 3
--امل الرقبة 4 3
-تقدم ساقية الداير 4 4
9-سكك الحديد الصفاقسي 2 3
--بعث بوحجلة 2 3
11- هلال الشابة 1 3
-هلال الرديف 1 3
--امل جربة 1 3
-الملعب القابسي 1 3
وتستكمل غدا الأحد الجولة الرابعة باقامة مباريات الدفعة الثانية وفق البرنامج التالي:
الاحد 10 نوفمبر 2024
المجموعة الأولى
ملعب رادس
النجم الرادسي - جندوبة الرياضية
المجموعة الثانية
ملعب القيروان
شبيبة القيروان - مستقبل القصرين
ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي - بعث بوحجلة
ملعب جلمة
نسر جلمة - كوكب عقارب
ملعب قابس
الملعب القابسي - محيط قرقنة
ملعب الرديف
هلال الرديف - هلال الشابة
ملعب مصطفى الدوري بجربة
امل جربة - امل الرقبة
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