الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تلغي عددا من السفرات غدا الاحد بفعل الاشغال على خط تونس - القباعة

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أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن الغاء عدد من الرحلات، غدا الأحد ، في اطار الأشغال الخاصة بانطلاق استغلال الخط "د" من الشبكة الحديدية السريعة والرابط بين تونس والقباعة.



وبينت الشركة في بلاغ اصدرته، السبت، انه سيتم إلغاء سفرات القطار على الخط الرابط بين تونس وبوقطفة ذهابا وإيابا على أن تعود إثر ذلك بنسق عادي.





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وأشارت الى إلغاء سفرتي القطار المنطلق من محطة تونس في اتجاه محطة غار الدماء على الساعة 6 و35 دق والقطار المنطلق من محطة غار الدماء في اتجاه محطة تونس على الساعة 4 و25 دق وذلك على خط تونس/غار الدماء.



وأكدت انه سيتم الغاء سفرات القطار على خط تونس/بنزرت، ذهابا وإيابا، كامل يوم الأحد، مبينة انه جرى التنسيق مع شركة نقل تونس قصد توفير حافلات بين محطتي تونس وبوقطفة يوم الأحد صباحا.



