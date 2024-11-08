بلدية قبلي تشرع في تركيب العشب الطبيعي بالحديقة العمومية بشارع الارض بالمدخل الغربي للمدينة

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شرعت بلدية قبلي في تركيب العشب الطبيعي بالحديقة العمومية بشارع الارض بالمدخل الغربي للمدينة في اتجاه ولاية توزر، وفق ما افاد به الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية حكيم حسين صباح اليوم الجمعة صحفي "وات".



واوضح المصدر ذاته، ان الحديقة ستمثل متنفسا للمتساكنين على غرار الحديقة المعروفة بفضاء جودة الحياة بمنطقة جنعورة على الطريق الرابطة بين مدينتي قبلي ودوز، واشار الى انه سيتم بداية من يوم غد السبت الشروع في تركيز عدد من الكراسي والحاويات بها، فضلا عن احداث فضاء للالعاب خاص بالاطفال الصغار، مع اتمام رسم الجداريات التي ستزين السور المحاذي لها ، والذي سيضم 14 جدارية رسم الى حد الان، تحمل 8 منها مشاهد ترمز للجهة ولتراثها ولما يميزها من عادات وتقاليد.





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واكد حسين ان عملية احداث الحديقة والمحافظة عليها، تتم بالتعاون مع دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، مشيرا الى وجود نقطة مياه بالملعب البلدي المحاذي لهذه الحديقة سيقع استغلاله في عملية ري العشب الطبيعي والاشجار التي ستتم غراستها، لتوفير فضاء اخضر متكامل للعائلات، وذلك في اطار التوجه البلدي لتكثيف مثل هذه الفضاءات العمومية، فضلا عن غراسة اكبر عدد من الاشجار للحد من تاثير التغيرات المناخية وخاصة منها تلطيف درجة حرارة المناخ.

وفي ذات الاطار، اشار المصدر ذاته الى ان البلدية ستشرع قريبا في تهيئة الحديقة العمومية المحاذية للمستشفى الجهوي، مع اتمام مشروع احداث المسلك الصحي المحاذي للمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمدخل الشمالي لمدينة قبلي