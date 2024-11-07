مستعملو القطار بالقلعة الكبرى يحتجون على حذف خط سوسة-تونس العاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/666c5c8fc2da48.36757294_nmogjqikpfhle.jpg width=100 align=left border=0>

سادت، صباح اليوم الخميس، حالة من الاحتقان في صفوف عدد هام من مستعملي القطار بمحطة القلعة الكبرى الذين عمدوا الى تعطيل سير القطار القادم من قابس والمتوجه نحو العاصمة بعد ان فوجئوا بحذف جميع القطارات الصباحية المنطلقة من سوسة نحو العاصمة .



وقال محمد علي الصغير، وهو من بين المواطنين الذين يستعملون يوميا القطار للتنقل من مدينة القلعة الكبرى الى تونس العاصمة، في تصريح لوكالة "وات"، إن المسافرين على مستوى محطة القلعة الكبرى، وأغلبهم من حاملي الاشتراكات، اضطروا الى الاحتجاج بهذه الطريقة للتعبير عن امتعاضهم من هذا الإجراء غير المعلن من طرف الشركة التونسية للسكك الحديدية التي تعمدت في أكثر من مناسبة حذف هذا القطار بصفة فجئية ودون سابق إعلان، على حدّ قوله.





...



وأضاف أن حذف الخط المذكور اليوم رفع درجة الغضب والاحتقان اليومي في صفوف الركاب الذين ضاقوا ذرعا من الخدمات المتردية والتنقل يوميا بين سوسة وتونس في ظروف غير إنسانية، حيث يضطرون إلى قطع كيلومترات طويلة وقوفا وبين العربات في غياب أدنى درجات الأمان والسلامة والراحة، وفق وصفه.

ودعا عدد من المحتجين، في تصريحات متطابقة لوكالة "وات"، سلطة الاشراف والسلط الجهوية الى التدخل العاجل من اجل إعادة خطوط السكك الحديدية الرابطة بين محطات سوسة وتونس العاصمة.