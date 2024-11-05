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سيدي بوزيد: وقفة احتجاجية ومسيرة للعاطلين عن العمل

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Bookmark article    Publié le Mardi 05 Novembre 2024 - 14:05 قراءة: 0 د, 38 ث
      
شارك، اليوم الثلاثاء، عدد من العاطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم من مختلف معتمديات ولاية سيدي بوزيد، في وقفة احتجاجية بساحة البوعزيزي، ثم توجهوا في مسيرة الى مقر الولاية، مطالبين بانتدابهم وايلاء ملفهم الاهتمام اللازم.
وبيّن احد المحتجين (وسيم جدي) في تصريح لصحفي "وات" ان رجوع المعطلين عن العمل الى التحركات الاحتجاجية، ياتي بعد ما لمسوه من "تجاهل" لمطالبهم، و"تغيب ملفهم من طرف السلطة ووزارة التشغيل بصفة خاصة"، وفق قوله.
واشار الى انه لم يتم ايجاد حلول لهذه الفئة التي تعاني من بطالة تتجاوز ال20 سنة، واشار الى "اسقاط والغاء" القانون الذي كان من المفروض ان يعالج هذه الوضعية، ونفس الشيء بالنسبة لبقية الاتفاقيات ذات العلاقة، وفق تعبيره.
واكد ان المعطلين عن العمل، يطالبون بحقهم في معالجة جدية لمشكلتهم، لتدارك سنوات البطالة التي مروا بها.


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