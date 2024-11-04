قفصة: برمجة اقتناء 5 حافلات مكيفة جديدة للنقل بين المدن (الشركة الجهوية للنقل القوافل)

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أفاد رئيس دائرة الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل "القوافل" بقفصة صالح جعايدي، بان الشركة قامت خلال شهر أكتوبر المنقضي، بالإعلان عن طلب العروض الخاص باقتناء 5 حافلات جديدة مكيفة للنقل بين المدن، بعنوان ميزانية سنة 2024.

واضاف جعايدي في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان الشركة تقوم حاليا بتقييم ملفات طلب العروض، ومن المنتظر ان تتسلم الحافلات خلال شهر افريل القادم على أقصى تقدير، واشار الى أنها وضعت ضمن ميزانيات 2025 و2026 و2027، برنامجا لاقتناء 39 حافلة جديدة بمعدل 13 حافلة كل سنة، من بينها 4 حافلات مكيفة للنقل بين المدن كل سنة، في حين سيكون باقي الحافلات مخصص للنقل المدرسي والجامعي للولايات الراجعة لها بالنظر وهي قفصة وسيدي بوزيد وتوزر.

واشار إلى أن الشركة، ستتسلم خلال موفى السنة الجارية 21 حافلة مستعملة ضمن برنامج وزارة النقل لاقتناء حافلات مستعملة من فرنسا، مبينا انه سيتم توزيع الحافلات على خطوط النقل الحضري والمدرسي والجامعي للشركة بالولايات الراجعة لها بالنظر.

ولفت جعايدي، الى ان مصالح الشركة ستقوم بالإعلان عن طلب العروض خاص بصيانة وتجديد هياكل 30 حافلة إضافة إلى اقتناء محركات جديدة وعلب للسرعة بكلفة مالية جملية تقدر 1 مليون دينار، كما ستقوم في إطار تحسين البنية التحتية الخاصة بها، باحداث محطة غسيل آلية للحافلات بكلفة 180 الف دينار، من المنتظر ان تكون جاهزة خلال سنة 2026.