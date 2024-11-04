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تم أمس الكشف عن برنامج الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي التي ستقام من 13 إلى 22 نوفمبر الحالي بمشاركة 194 فيلما من 72 دولة من بينها تونس.



وتم اختيار فيلم "نوار عشية" للمخرجة والمنتجة التونسية خديجة لمكشر للمشاركة في المسابقة الدولية للدورة التي تضم 17 فيلما، وسيقدم هذا الفيلم في عرضه العالمي الأول. كما تم اختيار فيلم "قنطرة" للمخرج التونسي وليد مطار للمشاركة في مسابقة آفاق السينما العربية ضمن فعاليات المهرجان.

كما تم اختيار وثائقي "وين صرنا" وهو أول التجارب الإخراجية للمنتجة والممثلة التونسية درة زروق للعرض ضمن فعاليات هذه الدورة.



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وأوضحت إدارة المهرجان، برئاسة الفنان حسين فهمي، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم اختيار الفيلم الروائي الفلسطيني "أحلام عابرة" في عرضه الأول لافتتاح الدورة 45 وهو من إخراج وكتابة رشيد مشهراوي، وبطولة عادل أبو عياش، وإميليا ماسو، وأشرف برهوم.

وإلى جانب المسابقة الدولية ومسابقة آفاق السينما العربية، يتضمن المهرجان كذلك مسابقة أفضل فيلم إفريقي طويل، وأفضل فيلم آسيوي طويل، وأفضل فيلم وثائقي، فضلا عن تخصيص مسابقة لأفلام غزة وجائزة الفيلم الفلسطيني. كما تشهد الدورة تنظيم دورات تدريبية وحلقات نقاشية وورشات عمل حول الإنتاج السينمائي وتصميم الصوت، وكتابة القصة، والتوزيع، والترويج.



وضمن فعاليات المهرجان يلتئم ملتقى القاهرة السينمائي في دورته العاشرة ومن بين المشاريع المختارة للمشاركة في هذه الدورة 18 مشروعًا سينمائيًا تتراوح مراحلها بين التطوير وما بعد الإنتاج وهي من 10 دول من بينها فيلمان من تونس. فمن بين مشاريع مرحلة ما بعد الإنتاج تم اختيار الفيلم الوثائقي "برشا" لندى حفيظ، أما عن قائمة المشاريع المختارة في مرحلة التطوير فتتضمن الفيلم الروائي الطويل "مال وبنون" لحسام صنصة.

