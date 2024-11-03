البطولة العربية للكرة الطائرة - المنتخب التونسي يحقق فوزه الثاني على التوالي على حساب نظيره العراقي 3-صفر

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حقق المنتخب التونسي للكرة الطائرة فوزه الثاني في البطولة العربية المقامة حاليا بالعاصمة البحرينية المنامة بتغلبه على نظيره العراقي بنتيجة ثلاثة اشواط نظيفة (25-22 و25-18 و25-21) اليوم الاحد لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى.



وكان المنتخب التونسي فاز في الجولة الافتتاحية يوم الجمعة الماضي على نظيره العماني بنتيجة 3-صفر (25-18 و25-14 و25-20).





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ورفعت العناصر الوطنية رصيدها الى 4 نقاط في الصدارة بمفردها في انتظار نتيجة المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها التي ستقام لاحقا بين المنتخب البحريني المستضيف الذي يملك نقطتين ونظيره العماني صاحب المركز الاخير بلا رصيد.

وسيختتم ابناء المدرب نور الدين حفيظ سلسلة مقابلاتهم ضمن الدور الأول بملاقاة المنتخب البحريني يوم الثلاثاء المقبل.

يذكران المجموعة الثانية تتركب من منتخبات الكويت والاردن وقطر والسعودية.



النتائج

الجولة الثانية

الاحد 3 نوفمبر 2024

تونس - العراق 3-صفر

س 16 / البحرين - عمان



الجولة الاولى

الجمعة 1 نوفمبر 2024

تونس - عمان 3-صفر

البحرين - العراق 3صفر



الترتيب

المنتخب ن ل

1- تونس 4 2

2- البحرين 2 1

3- عمان 0 1

-- العراق 0 2



الجولة الثالثة

الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

س 9 و30دق / العراق - عمان

س 17 / تونس - البحرين



الدور ربع النهائي

الخميس 7 نوفمبر 2024

س 9 و30دق / صاحب المركز الأول (المجموعة الاولى) ضد صاحب المركز الرابع (المجموعة الثانية)

س 12 / صاحب المركز الثالث (المجموعة الاولى) ضد صاحب المركز الثاني (المجموعة الثانية)

س 14 و30دق /صاحب المركز الرابع (المجموعة الاولى) ضد صاحب المركز الاول (المجموعة الثانية)

س 17/ صاحب المركز الثاني (المجموعة الاولى) ضد صاحب المركز الثالث (المجموعة الثانية)