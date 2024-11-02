وزارة الأسرة تنظم ورشة عمل للتباحث حول الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السنّ في أفق سنة 2030

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نظّمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، امس الجمعة، بالمركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل، ورشة عمل خصّصت للتباحث في المحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السنّ في أفق سنة 2030، حسب ما جاء في بلاغ للوزارة.



ويهدف المحور الرابع والمتعلق بمشاركة كبار السن في الحياة الاقتصادية والثقافية والترفيهية وفي الأنشطة الرياضية والحياة العامة والشأن المحلي، إلى دعم الشيخوخة النشيطة والمواطنة الفاعلة لكبار السنّ بما يعزز مكانتهم في المجتمع ومساهمتهم في التنمية بالإضافة إلى النهوض بالمشاركة الاقتصادية لكبار السنّ ومزيد تنظيمها كما يعمل على تحسين توظيف خبرات كبار السن ومعارفهم في إدارة الشأن المحلي.





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وتندرج هذه الورشة الثالثة ضمن سلسلة من الورشات تمت برمجتها لإتمام أشغال إعداد الخطة التنفيذية التي انطلقت منذ يومي 17 و18 أكتوبر 2024، تهدف إلى إثراء الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السنّ في أفق سنة 2030 وإلى تكريس المصلحة الفضلى لكبار السنّ من خلال تحديد رؤية شاملة والاعتماد على مقاربة تشاركيّة تجمع مختلف الوزارات والاطراف الشريكة.



وشهدت الورشات الثلاث مشاركة حوالي 30 عضوا من لجنة القيادة بالوزارات ذات العلاقة وممثلي الجمعيات والمنظمات الوطنيّة ومديرة إدارة كبار السنّ إيمان بالشيخ وعدد من إطارات الوزارة.

