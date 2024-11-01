تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب بمنطقة الهدايا التابعة لمعتمدية حاجب العيون

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سجّلت منطقة الهدايا التابعة لمعتمدية حاجب العيون من ولاية القيروان اضطرابا وانقطاعا في توزيع مياه الشرب، الجمعة، وفق الشركة الوطنية واستغلال المياه.



وأوضحت الشركة اضطراب التوزيع وانقطاع مياه الشرب نتيجة لعطب فجئي على مستوى مضخة البئر العميقة الهدايا 2.





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وتوقعت الشركة استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا غدا، السبت، بداية من الثالثة بعد الظهر بعد الانتهاء من إعادة تشغيل البئر المذكورة.