بطولة الرابطة1 (الجولة 8): الملعب البلدي بتستور يحتضن مباراة الاولمبي الباجي والترجي الجرجيسي

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يلاقي الاولمبي الباجي ضيفه الترجي الجرجيسي بالملعب البلدي بتستور وذلك بمناسبة الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي السبت 9 والاحد 10 نوفمبر :



السبت 9 نوفمبر 2024

ملعب حمادي العقربي برادس س 16 و 30 دق



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الترجي الرياضي - مستقبل قابس

ملعب الهادي النيفر بباردو س 14 و 30 دق

الملعب التونسي - شبيبة العمران

ملعب تستور س 14 و 30 دق

الاولمبي الباجي - الترجي الجرجيسي

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين س 14 و 30 دق

اتحاد تطاوين - النادي الافريقي



الاحد 10 نوفمبر 2024

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت س 14 و 30 دق

النادي البنزرتي - النجم الساحلي

ملعب سليمان س 14 و 30 دق

مستقبل سليمان - قوافل قفصة

ملعب بن جنات بالمنستير س 14 و 30 دق

الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي

ملعب المتلوي س 14 و 30 دق

نجم المتلوي - اتحاد بن قردان