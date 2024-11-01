بطولة الرابطة1 (الجولة 8): الملعب البلدي بتستور يحتضن مباراة الاولمبي الباجي والترجي الجرجيسي
يلاقي الاولمبي الباجي ضيفه الترجي الجرجيسي بالملعب البلدي بتستور وذلك بمناسبة الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي السبت 9 والاحد 10 نوفمبر :
السبت 9 نوفمبر 2024
ملعب حمادي العقربي برادس س 16 و 30 دق
السبت 9 نوفمبر 2024
ملعب حمادي العقربي برادس س 16 و 30 دق
الترجي الرياضي - مستقبل قابس
ملعب الهادي النيفر بباردو س 14 و 30 دق
الملعب التونسي - شبيبة العمران
ملعب تستور س 14 و 30 دق
الاولمبي الباجي - الترجي الجرجيسي
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين س 14 و 30 دق
اتحاد تطاوين - النادي الافريقي
الاحد 10 نوفمبر 2024
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت س 14 و 30 دق
النادي البنزرتي - النجم الساحلي
ملعب سليمان س 14 و 30 دق
مستقبل سليمان - قوافل قفصة
ملعب بن جنات بالمنستير س 14 و 30 دق
الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي
ملعب المتلوي س 14 و 30 دق
نجم المتلوي - اتحاد بن قردان
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