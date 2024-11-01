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بطولة الرابطة1 (الجولة 8): الملعب البلدي بتستور يحتضن مباراة الاولمبي الباجي والترجي الجرجيسي

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Bookmark article    Publié le Vendredi 01 Novembre 2024 - 18:37 قراءة: 0 د, 43 ث
      
يلاقي الاولمبي الباجي ضيفه الترجي الجرجيسي بالملعب البلدي بتستور وذلك بمناسبة الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي السبت 9 والاحد 10 نوفمبر :

السبت 9 نوفمبر 2024
ملعب حمادي العقربي برادس س 16 و 30 دق
...

الترجي الرياضي - مستقبل قابس
ملعب الهادي النيفر بباردو س 14 و 30 دق
الملعب التونسي - شبيبة العمران
ملعب تستور س 14 و 30 دق
الاولمبي الباجي - الترجي الجرجيسي
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين س 14 و 30 دق
اتحاد تطاوين - النادي الافريقي

الاحد 10 نوفمبر 2024
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت س 14 و 30 دق
النادي البنزرتي - النجم الساحلي
ملعب سليمان س 14 و 30 دق
مستقبل سليمان - قوافل قفصة
ملعب بن جنات بالمنستير س 14 و 30 دق
الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي
ملعب المتلوي س 14 و 30 دق
نجم المتلوي - اتحاد بن قردان


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