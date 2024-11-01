إثر الفيضانات الكارثية التي اجتاحت مناطق باسبانيا، تونس تعرب عن عميق مشاعر التعاطف والمواساة مع الشعب الاسباني

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أخبار ذات صلة: شارك غرد ارسل إسبانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى أكثر من 150 قتيلا وتواصل البحث عن مفقودين...

كا عبرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بيان اصدرته اليوم الجمعة عن خالص التعازي لأُسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمُصابين.



على إثر الفيضانات الكارثية التي اجتاحت عددا من المناطق الاسبانية والتي خلّفت أعدادا كبيرة من الضحايا والمفقودين ، تعرب تونس عن عميق مشاعر التعاطف والمواساة مع الشعب الاسباني الصديق، مؤكدة وقوفها الى جانب الحكومة الاسبانية وتضامنها التام معها في هذا الظرف الأليم.كا عبرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بيان اصدرته اليوم الجمعة عن خالص التعازي لأُسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمُصابين.

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يشار الى ان السيول العارمة التي اجتاحت شرق اسبانيا هذا الأسبوع أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصا .

واجتاحت السيول الأكثر فتكا في تاريخ إسبانيا الحديث منطقة فالنسيا بشرق البلاد في أعقاب هطول أمطار غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء الفارطين ، مما تسبب في فيضانات وخسائر بشرية ومادية كبيرة.