بطولة قطر - هدف المساكني لم ينقذ فريقه العربي من الخسارة امام الغرافة 3-1

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لم ينقذ الهدف الذي سجله الدولي التونسي يوسف المساكني في الدقيقة 62 فريقه العربي من الهزيمة امام الغرافة (3-1) في اللقاء الذي دار بينهما اليوم لحساب الجولة التاسعة من البطولة القطرية لكرة القدم.

وكان الغرافة افتتح باب التسجيل بواسطة ياسين ابراهيمي في الدقيقة 21 قبل ان يعدل المساكني النتيجة في الدقيقة 62 (1-1) لكن الغرافة اضاف هدفين اخرين بواسطة كل خوسيلو (76) ومحمد مونتاري (89)

واستعاد الغرافة نغمة الانتصارات بعدما تعادل في الجولة الماضية مع الدحيل بهدف لمثله، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة متقدما مؤقتا إلى المركز الثالث.

في المقابل، عاد العربي للتعثر مجددا بعد أن كان فاز على قطر 4 - 1 في الجولة الماضية، ليتجمد رصيده عند النقطة العاشرة في المركز التاسع.



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