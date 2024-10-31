سليانة: انطلاق فعاليات المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح

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انطلقت يوم الخميس فعاليات المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بالمركب الثقافي بسليانة بمشاركة ولايات سليانة والقصرين والقيروان وسوسة والمنستير والمهدية لتختتم فعالياته يوم السبت 2 نوفمبر.



وأفاد رئيس مصلحة التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسليانة،ٍ وسام زغدود، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء أن 21 مؤسسة ثقافية شاركت من الولايات المذكورة، من بينها 3 مؤسسات بسليانة (دار الثقافة بالكريب ودار الثقافة العروسة ودار الثقافة الروحية ) لافتا إلى أهمية هذه التظاهرة وذورها في التثقيف والترفيه خاصة وأنها تتزامن مع عطلة نصف الثلاثي الأول.





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وأوضح أن البرنامج يشمل في يومه الأول ندوة فكرية ولقاء حواريا بعنوان "الفن المسرحي في المؤسسات الثقافية بين الواقع والأهداف"، فضلا عن تربصات تحت إشراف الأستاذة لطيفة لطيف والأستاذ أمير العيوني. ويتاربع رواد التظاهرة 5 مسرحيات من إنتاج دور الثقافة بالشبيكة ونصر الله والعلا وبوحجلة من ولاية القيروان في الحصة الصباحية، و4 مسرحيات لدور الثقافة بالوردانين وبنبلة والمركب الثقافي بولاية المنستير، وأخرى من قبل دار الثقافة بالكريب من ولاية سليانة.



وأشار إلى أن برنامج يوم غد الجمعة يشتمل على 4 مسرحيات لدور الشباب جدليان وسبيبة وفريانة وتلابت من ولاية القصرين، إلى جانب مسرحيتين من قبل دار الشباب العروسة من ولاية سليانة في الفترة الصباحية. في المقابل تضم الفترة المسائية 4 عروض مسرحية تقدمها دور الشباب القلعة الكبرى والقلعة الصغرى والمركب الشبابي سهلول من ولاية سوسة.

وسيكون الجمهور على موعد في الاختتام مع 3 عروض مسرحية من قبل دور الثقافة شربان والمهدية وعرض من قبل دار الشباب الروحية من ولاية سليانة.