تتويج تونسي في الدورة الرابعة من مهرجان أيام كربلاء الدولي للمسرح بالعراق

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توجت مسرحية "التنور" من تونس، نص وإخراج الفنان خليل رحيمي، بجائزة أفضل إخراج وأفضل عمل متكامل، في ختام فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان أيام كربلاء الدولي للمسرح بالعراق التي أقيمت من 20 إلى 30 أكتوبر تحت شعار "صرخة غزة".



وتسلم جائزة أفضل عمل متكامل وأفضل إخراج في حفل الاختتام أمس، نيابة عن فريق العمل، المخرج المسرحي الأستاذ معز حمزة.





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وضمن المهرجان ذاته تحصلت الفنانة صافية الطرابلسي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسرحية "في شارع الحرب" وهو عمل من إخراج الفنانة نزهة حسني.



وآلت جائزة لجنة التحكيم (التي ترأسها الدكتور محمد سيف) إلى مسرحية "ميرمية" لميرنا سخلة من فلسطين، فيما نال جائزة أفضل ممثل الفنان اللبناني قاسم إسطنبولي عن دوره في مسرحية "قوم يابا".



وتم منح جائزة افضل سينوغرافيا في هذه الدورة لإياد الريموني من الأردن عن مسرحية "مقامرة بلفور". أما جائزة أفضل نص مسرحي فقد فاز بها السوري وليد العاقل عن مسرحية "رسائل الفجر".



وجدير بالذكر أن برنامج هذه الدورة تضمن إلى جانب العروض المسرحية، ورشات تكوينية، منها "ورشة جماليات الإخراج" التي أشرف على تأطير المشاركين فيها الفنان المسرحي المخرج التونسي الدكتور أنور الشعافي.