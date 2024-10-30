وفد عن الشركة الإيطالية "سي كوريدور" يؤكد لوزيرة الصناعة الحرص على دعم مشاريع في الطاقات البديلة

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أكد وفد رفيع المستوى عن الشركة الإيطالية "سي كوريدور"، الأربعاء، خلال لقائه وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت حرص بلاده على تطوير العلاقات الاستثمارية مع تونس في الفترة القادمة وتوفير الدعم اللازم لإنجاز المشاريع الجديدة خاصة في قطاع الطاقات البديلة.



وأشارت الثابت، خلال هذا الاجتماع الذي انتظم بمقر الوزارة، وحضره كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان وسفير إيطاليا بتونس، الى تطلع تونس لمزيد تطوير حجم الاستثمارات الإيطالية باعتبار ما يتوفر لدى الجانبين من إمكانيات ومزايا متعددة.





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وأكدت، وفق بلاغ لوزارة الصناعة، أهمية الشراكة التونسية الإيطالية والتي من شأنها تحقيق الانتقال الطاقي الأخضر في تونس وضمان الاندماج في السوق الأوروبية المشتركة.



وتمحور اللقاء حول متابعة تأمين واستغلال وتطوير أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية.



وتطرق، ايضا، الى مزيد تعزيز فرص التعاون والشراكة بين تونس وإيطاليا في مختلف المجالات خصوصا قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة.











